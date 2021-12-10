Пятница, 10 Декабря 2021 15:44

АрмИнфо. Национальное собрание Арцаха выступило с заявлением по случаю референдума о независимости, основных прав человека и Дня Конституции.

Так, в заявлении, распространенном 5 фракциями Национального Собрания Арцаха, в частности, говорится:

"Руководствуясь нормами международного права, народ Арцаха 10 декабря 1991 г. на всенародном референдуме сказал решительное "да" уже провозглашенной Нагорно- Карабахской республике (Арцах). Этот шаг народа Арцаха заставил оценить чувство достоинства армян, его волю и решимость свободно жить на своей Родине.

В течение 30 лет армяне Арцаха на родной земле создали суверенное, правовое и социальное государство, живущее на основе общечеловеческих ценностей.

В условиях постоянных угроз и враждебности со стороны Азербайджана шаги Республики Арцах направлены на поддержание мира и стабильности в регионе".

В законодательном органе НКР напомнили, что Азербайджан, нарушив взятое на себя перед Минской группой ОБСЕ и странами-сопредседателями обязательство об отказе от применения силы и угрозы силой, 27 сентября 2020 года при участии Турции и международных террористических организаций развязал широкомасштабные военные действия против Республики Арцах. В парламенте НКР напомнили, что в результате эти вопиющих действий, погибли тысячи наших соотечественников, захвачена большая часть территории республики, уничтожено материальное и национальное культурное наследие.

В НС Арцаха также напомнили, что в послевоенные месяцы, в условиях армянофобии, провокационной, агрессивной риторики Азербайджана и вытекающих из этого действий, армяне Нагорного Карабаха, верные принятому в 1991 году историческому решению, преодолевая трудности, строят свое будущее.

"Мы преклоняем голову перед всеми погибшими героями, которые отдали свою жизнь во имя права Республики Арцах и армянства Арцаха на свободную жизнь.

Для Республики Арцах и ее народа приоритетными остаются вопросы международного признания государства, освобождения оккупированных территорий, возвращения перемещенного населения, безоговорочного освобождения военнопленных, заложников, защиты армянского национального культурного наследия.

В лице международного сообщества призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять ощутимые шаги в деле реализации требований армян Арцаха, исходящих из его права на свободную жизнь", - говорится в заявлении НС Арцаха, подписанное фракциями: блок "Свободная Родина-ОГА", партия "Единая Родина", партия "Справедливость",АРФД и Демократическая партия Арцаха.