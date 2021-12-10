Пятница, 10 Декабря 2021 14:40

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 9 декабря во втором и окончательном чтении одобрило предлагаемые правительством поправки к Трудовому кодексу РА и закону "О публичной службе". Впредь работодатель в Армении сможет на законных основаниях уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу.

Предлагаемые положения будут применяться к государственной, общинной службе, и государственным должностям. Нововведение не распространяется на президента, спикера парламента, премьера, депутатов, глав общин и членов Совета старейшин, омбудсмена, конституционных судей, а также судей всех трех инстанций и генпрокурора. Как ранее пояснил замминистра труда и соцвопросов Рубен Саркисян, что у них нет нанимателей или вышестоящего органа, способного уволить за "проступок".

Таким образом, впредь отсутствие документов, требуемых правилами санитарно- эпидемиологической безопасности (в данном случае сертификат о вакцинации, отрицательный результат на ПЦР-тест или документ, подтверждающий о медицинских противопоказаниях для вакцинации), которые являются необходимым условием для явки на работу (предоставления услуги), определяется как основание для отказа в допуске к работе (предоставлении услуги).

В случае невыполнения указанного условия в установленный срок, устанавливается основание для одностороннего прекращения трудового договора, и полномочия лица, занимающего государственную должность, государственного служащего должны быть прекращены или они будут освобождены от занимаемой должности, в частности, если лицо не выполняло свои трудовые (служебные) обязанности более 10 рабочих дней (смен) подряд или более 20 рабочих дней (смен) в течение последних трех месяцев.

Изменениями в ТК работодателю разрешается также не выплачивать зарплату до предоставления требуемой документации, а срок отсутствия сотрудника - неисполнение должностных (служебных) обязанностей не засчитывать в трудовой стаж работника.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования по соблюдению противоэпидемиологических норм, согласно которым с 1 октября работники ряда сфер обязаны каждые 14 дней, а с 1 декабря - каждые 7 дней, представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, работающих на "удаленке", переболевших коронавирусной инфекцией, не более, чем 90 дней назад, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.