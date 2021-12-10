Пятница, 10 Декабря 2021 14:39

АрмИнфо. Профессор Армен Чарчян чуть позже будет выпущен на свободу. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат фракции "Армения" ("Айастан") Агнеса Хамоян.

Отметим, что сегодня Суд первой инстанции назначил внеочередное заседание по делу депутата от блока "Армения", врача Армена Чарчяна. Как сообщил адвокат Армена Чарчяна Эрик Алексанян, заседание было созвано на основании решения Конституционного суда от 9 ноября.

Как сообщало ранее АрмИнфо, Конституционный суд Армении 9 ноября вынес решение по вопросу депутатской неприкосновенности.

"Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - сообщил на странице в Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - подчеркнул он. Напомним, что по сей день, под стражей находятся четыре депутата от оппозиционной фракции "Айастан": экс-мэр Мегри Мхитар Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян. Последние даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.

Армену Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 54.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. 21 июня Центризбирком Армении разрешил начать уголовное преследование Чарчяна. Решением следствия он был арестован. 21 июля Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство защитников об освобождении Армена Чарчяна под залог, размер которого составил 15 млн драмов, но уже 23 августа решением апелляционной инстанции он был вновь арестован.