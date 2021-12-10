Пятница, 10 Декабря 2021 14:21

АрмИнфо. Освободительное движение проводит акцию протеста в здании МИД Армении. Причина, высказывания, сделанные премьер- министром Армении Николом Пашиняном с трибуны парламента во время правительственного часа.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с ответственной трибуны парламента выступил с заявлением, которым выдал намерения сегодняшнего правительства. Он, в частности по традиции всё сбросив на прежние власти, сказал, что с 2016 года, нет ни практической, ни теоретической возможности по части выведения Арцаха из состава Азербайджана. Это означает, что нынешнее правительство придерживается прямой политики оставить Арцах в состав Азербайджане. Но, если с 2016 года имелась подобная информация, то почему Пашинян в 2019 году делал такие громогласные заявления как "Арцах - это Армения, и точка", - задался вопросом в беседе с журналистами один из организаторов Освободительного движения, адвокат Ара Зограбян, касаясь причин акции протеста.

При этом он выразил убеждение, что ни правительство Армении в лице Никола Пашиняна, ни президент Армен Саркисян, взявший на себя роль их нотариуса не в состоянии представлять интересы страны. По словам Зограбяна, они сегодня пришли в МИД Армении, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы.

"Мы сегодня пришли в МИД, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. В связи с нашими вопросами мы хотим получить официальную информацию", - отметил адвокат.

Зограбян также напомнил, что в прошлогодней войне армянская армия не проиграла, из трех корпусов - два не только не отступили от занятых позиций, но и обеспечили позиционные улучшения, неудачи потерпел лишь один корпус, да и то есть объективные доказательства того, что это произошло в результате организованного ослабления.

"Эти территории сдали люди в галстуках, а не военные", - сказал Зограбян, констатировав, что было подписано заявление 9 ноября 2020 года о прекращении огня, однако, фактически, после подписания этого документа нет мира, Армения продолжает терять территории, боестолкновения продолжаются, гибнут люди.

Он также напомнил известную догму, что если не хочешь войны, нужно готовиться к ней, иметь сильную армию, чтобы боялись с тобой воевать. "В этих условиях, документ от 9 ноября нас не спас, поскольку переговорщиком продолжает оставаться Никол Пашинян - с психологией проигравшего, который после подписания заявления в разрез достигнутыми договоренностям, стал сдавать армянские земли Азербайджану. В документе черным по белому было написано, стороны остаются на занят позициях. После этого армянские власти сдали Воротан и Шурнух (Сюникская область РА - ред.) азербайджанцам", - констатировал Зограбян, добавив, что власти создали ситуацию, когда граждане РА вынуждены проезжать через азербайджанские блокпосты на своей земле, на уровне правительства, армянские территории называются азербайджанскими топонимами.

Вместе с тем, правозащитник выразил убеждение, что если граждане Армении продолжат молчать в этих унизительных условиях, то человек у власти продолжит сдавать армянские земли, и в итоге армяне останутся у "разбитого корыта". "Мы уверены, что эти власти продолжат осуществлять проазербайджанские шаги. Мы пришли получить ответы на наши вопросы, и призвать народ встрепенуться и встать на защиту нашего государства", - подытожил Зограбян.

Заметим, что к МИД Армении были стянуты, по традиции большие силы полиции, которые в нарушение права граждан на проведение мирной акции, подвергли приводу более десятка лиц.