Пятница, 10 Декабря 2021 14:20

АрмИнфо.В Москве состоялась встреча заместителя главы МИД России Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в доверительной и конструктивной атмосфере обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня.

По всей видимости, именно Ваге Геворкян сегодня от Армении будет принимать участие в первом заседании предложенной азербайджано-турецким тандемом платформы "3+3". Заметим, также, что Грузия отказалась от участия в заседании, и в мероприятии будут участвовать замглавы МИД РФ, Ирана, Азербайджана и Армении.