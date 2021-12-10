Пятница, 10 Декабря 2021 11:59

АрмИнфо. Бывший глава Контрольной палаты Армении, депутат Ишхан Закарян вышел из оппозиционной партии "Честь имею" и будет выступать как независимый депутат.

"Вчера, 9 декабря, депутат Ишхан Закарян письменно уведомил председателя НС о том, что покинул фракцию "Честь имею" и будет действовать как независимый депутат", - сообщил на заседании парламента вице-спикер Рубен Рубинян.

Напомним, что еще в начале ноября в СМИ появилась информация о том, что Ишхан Закарян покидает ряды фракции "Честь имею", сохранив депутатский мандат. Тогда СМИ поинтересовались у Закаряна, как оппозиционный депутат, может выйти из оппозиционной фракции, на что он ответил: "Я останусь оппозиционером, не сомневайтесь".

В прессе выдвигались различные версии причин выхода Закаряна из ЧИ. Отмечалась, что в его отношении было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями, что, якобы, сыграло решающую роль в принятии решения. Сообщалось, также, что одна из возможных причин - блок с Сержем Саргсяном и РПА, против которого Закарян выступал в свое время, поскольку в период пребывания на должности председателя Контрольной палаты у него, опять же по слухам, были серьезные разногласия с Саргсяном. Другая причина, согласно близким Закаряна, процессы, направленные на создание союза Армения - Россия и возможная его роль в данном процессе. Сообщалось, что статус независимого депутата позволит Закаряну свободно заниматься этим делом и не быть скованным какой-либо партией или блоком.