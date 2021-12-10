Пятница, 10 Декабря 2021 11:52

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ) Луизой Мушикивабо.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили реализацию инициатив в рамках председательства Армении в МОФ.

Собеседники коснулись перспектив укрепления сотрудничества Армения-МОФ, в частности, посредством реализации программ в сферах экономики и молодежи. Мирзоян подчеркнул, что Армения поддерживает программу реформ Организации, предложенную генеральным секретарем МОФ.

Мушикивабо представила Мирзояну итоговый отчет наблюдательной миссии Международной организации Франкофонии по прошедшим в июне текущего года в Армении досрочным парламентским выборам.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к 18-му саммиту Франкофонии, запланированном в Тунисе в 2022 году.

В ходе встречи Мирзоян также представил своему коллеге ряд вопросов, касающихся региональной стабильности и безопасности.