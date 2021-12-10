Пятница, 10 Декабря 2021 11:06

АрмИнфо. Следственный комитет Армении ходатайствовал об аресте 5 из 10 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена 4 декабря.

Согласно СК Армении, вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по ст. 365 ч.3 - нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, которое привело к тяжелым последствиям.

Отметим, что 4 декабря при посредничестве российской стороны Азербайджан передал Армении 10 армянских военнопленных, которые были захвачены в ходе военной агрессии 16 ноября в юго-восточном направлении границы. Тогда армянская сторона сообщила, что 13 армянских военнослужащих были пленены, еще 24 пропали без вести. Можно предположить, что все они находятся в азербайджанском плену. Азербайджана хранит гробовое молчание по этому вопросу. Однако, после агрессии из Баку были переданы тела двух армянских военнослужащих, по всей видимости убитых в плену, поскольку есть видеокадры, где они живы в момент пленения, а также один тяжелораненый военнослужащий. Как сообщает Азербайджан, военнопленные были переданы армянской стороне в обмен на оставшиеся карты минных полей оккупированных территорий Арцаха.