Пятница, 10 Декабря 2021 10:44

АрмИнфо. МИД Республики Арцах выступил с заявлением в связи с 30-летием проведения в Нагорном Карабахе референдума о независимости.

В заявлении, в частности, говорится: "30 лет назад, 10 декабря 1991 года, в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) состоялся общереспубликанский референдум относительно политического будущего Арцаха, по итогам которого абсолютное большинство принявших в нем участие избирателей (99,89 %) проголосовало за независимость.

Референдум прошел в полном соответствии с действовавшим на тот период национальным законодательством, демократическими процедурами и нормами международного права. Были созданы все необходимые условия для проведения референдума на всей территории республики. В голосовании приняли участие 82 процента граждан, имеющих право голоса.

Укрепление Арцахского государства и достижение его международного признания являются абсолютным приоритетом для властей и народа Арцаха, так как наличие национального государства, обладающего международно-правовой субъектностью, является главнейшим условием и средством сохранения и развития народа. Борьба народа Арцаха за свою независимую государственность является борьбой за свободу, основополагающие права, мир, а также безопасное и достойное будущее".