Пятница, 10 Декабря 2021 10:42

АрмИнфо.Омбудсмен РА Арман Татоян в Страсбурге в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич на примерах показал как сразу после войны вооруженные силы Азербайджана совершили грубые нарушения прав населения Армении, начиная с момента их появления на дорогах возле сел Сюникской, Гегаркуникской областей и на дорогах между общинами Сюника.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук сам Омбудсмен.

"Я особо акцентировал внимание на блокировке дорог в Сюнике, отметив, что альтернативная дорога не является выходом, так как не обеспечивается безопасность людей. Дорога, мирные жители и их дома становятся мишенью азербайджанских вооруженных сил. Я подчеркнул, что реальное решение по устранению нарушений совершенно иное, а именно вывод их из окрестностей и дорог наших сел", - подчеркнул Татоян.

Он еще раз подчеркнул необходимость создания демилитаризованной зоны безопасности, которая уже включена в резолюцию ПАСЕ от 27 сентября 2021 года по предложению Защитника прав человека Армении.

"Я объяснил, что это не значит, что мы сразу решаем, чья это территория. Это будет решено позже, хотя бы в результате делимитации

и демаркации, но необходимо сделать все, чтобы восстановить нормальную жизнь и безопасность людей.

В ходе встречи я указал на проблематичность того, что международные структуры не посещают Арцах (Нагорный Карабах). Получается, что на территории Совета Европы есть вообще недоступное место, а этот уже противоречит резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Я подробно рассказал о процессе освобождения армянских пленных, императив их срочного возвращения на Родину, напомнив о незаконности их удерживания в Азербайджане", - сказал Защитник прав человека, который также выразил благодарность Генсеку Совета Европы за заявления, призывы положить конец вооруженным нападениям в начале и после войны.

В свою очередь Мария Пейчинович Бурич высоко оценила работу Защитника прав человека Армении в сложной и кризисной ситуации. Генсек подчеркнула важную роль Омбудсмена Армении в защите прав человека в стране.

В ходе встречи также был обсужден ряд других вопросов, касающихся защиты прав человека в Вооруженных силах, защиты прав женщин и предотвращения пыток.

В конце встречи Татоян передал свои специальные доклады по указанным темам Генеральному секретарю Совета Европы.