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АрмИнфо.Конституционный суд Армении вынес решение на основе обращения оппозиционного блока "Айастан", касающегося депутатской неприкосновенности, сообщил на свей странице в соцсети Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян.
"Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - написал депутат-юрист, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - отметил Вардеванян.
"В данный момент собираюсь представить в суд ходатайство с целью созвать экстренное заседание с требованием отменить меру пресечения в отношении Армена Чарчяна", - сообщил на своей странице Facebook адвокат находящегося под арестом депутата НС от фракции "Айастан", экс-руководителя МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна - Эрик Алексанян.
Напомним, что по сей день под стражей находятся депутаты оппозиционной фракции "Айастан" экс-мэр Мегри Мхитар Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян. Последние даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.
Армену Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 54.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. 21 июня Центризбирком Армении разрешил начать уголовное преследование Чарчяна. Решением следствия он был арестован. 21 июля Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство защитников об освобождении Армена Чарчяна под залог, размер которого составил 15 млн драмов, но уже 23 августа решением апелляционной инстанции он был вновь арестован.
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|Конституционный суд вынес решение по делу арестованных депутатов фракции "Айастан"
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|МИД: Армения будет и впредь последовательно работать над повышением осведомленности о прошлых геноцидах
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|Опрос MPG: Больше всего армянскую общественность беспокоит вопрос безопасности
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|Антикоррупционный комитет Армении нашел доказательства для привлечения Владимира Гаспаряна к ответственности
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|МККК предоставит 6500 жителям приграничных районов Армении единовременные денежные выплаты в размере 280 тысяч драм
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|Мурадов пообещал вернуть всех армянских военнопленных
|Турция анонсировала дату первой встречи в формате "3+3"
|Вражеские силы обстреляли боевые позиций ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы
|В Армении подтвердилось 300 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 202 человека
|Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
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|Трудно представить себе что-то более нелепое, чем нарратив о каких-то тайных договоренностях - Пашинян
|МО Армении считает дезинформацией сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстреле боевых позиций ВС АР
|Бывший депутат блока "Мой шаг" избран членом Аудиторской палаты
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|Премьер Грузии и начальник полиции Армении обсудили сотрудничество двух стран в ряде сфер
|Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Армении
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|Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении отправились в полицию в связи с задержанием родственников пропавших без вести и плененных военнослужащих
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|Российские миротворцы обеспечили безопасность при добычи щебня для строительства новой дороги в селе Храморт в Нагорном Карабахе
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|На площадке реАрмения запущен проект по восстановлению одного из самых древних армянских монастырских комплексов - <Возрождение Акопаванка>
|Главы МИД Турции и Азербайджана обменялись мнениями по реализации платформы "3+3"
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|Армения продлила срок выдачи общегражданских паспортов и изменила порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола
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|Представители ОДКБ знакомятся с деятельностью миротворческих контингентов Армении, Беларуси и Казахстана в Ливане
|Органы внутренних дел Армении и России углубляют сотрудничество
|В Азербайджане сообщили о получении всех карт минных полей от Армении
|Постпред РА в ЕСПЧ: Гаагский суд удовлетворил почти все требования Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана
|Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ напоминают Еревану и Баку о неприемлемости угрозы применения силы для разрешения пограничных споров
|Фракция "Айастан" предложила премьер-министру, главам МО, МИД и СНБ в парламенте ответить на вопросы родственников военнопленных и без вести пропавших лиц
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|Российский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в Карабахе
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