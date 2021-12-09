Четверг, 9 Декабря 2021 19:54

АрмИнфо.Конституционный суд Армении вынес решение на основе обращения оппозиционного блока "Айастан", касающегося депутатской неприкосновенности, сообщил на свей странице в соцсети Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян.

"Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - написал депутат-юрист, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - отметил Вардеванян.

"В данный момент собираюсь представить в суд ходатайство с целью созвать экстренное заседание с требованием отменить меру пресечения в отношении Армена Чарчяна", - сообщил на своей странице Facebook адвокат находящегося под арестом депутата НС от фракции "Айастан", экс-руководителя МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна - Эрик Алексанян.

Напомним, что по сей день под стражей находятся депутаты оппозиционной фракции "Айастан" экс-мэр Мегри Мхитар Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян. Последние даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.

Армену Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 54.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. 21 июня Центризбирком Армении разрешил начать уголовное преследование Чарчяна. Решением следствия он был арестован. 21 июля Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение удовлетворить ходатайство защитников об освобождении Армена Чарчяна под залог, размер которого составил 15 млн драмов, но уже 23 августа решением апелляционной инстанции он был вновь арестован.