Четверг, 9 Декабря 2021 18:58

АрмИнфо.В России считают исчерпанными инцидент, связанный с высказываниями спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Так, 9 декабря в ходе еженедельного брифинга Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на уточнение, была ли какая-то реакция с армянской стороны на комментарий МИД России в связи с высказываниями спикера парламента Армении Алена Симоняна, и удалось ли уладить инцидент, посоветовала не повышать статус заявления спикера парламента Армении и последовавшего за ним комментария российской стороны.

"Я не рассматривала бы это всё как инцидент. Нам просто было важно внести ясность по существу вопроса. Тема затрагивалась также в ходе телефонного разговора главы МИД РФ с армянским коллегой 8 декабря. Мы считаем эту тему закрытой", - сказала она.

Ранее, в МИД РФ в ответ на высказывание главы парламента Армении Алена Симоняна о "плане Лаврова". Беседуя с российскими журналистами, Симонян связал с Россией сдачу Карабаха, сославшись на мысли армянского общества. Дескать, если бы кто-то в Армении собирался что-то сдавать, существовали варианты, включая план Лаврова. Но при этом никто ничего не сдавал. В российском МИДе затруднились что-либо сказать о воображаемых реалиях. Тем более что речь идет о поэтапном разрешении нагорно- карабахского конфликта, а не сдаче. "Трудно комментировать то, что не существует в действительности", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что последняя редакция плана урегулирования была передана сторонам в июне 2019 года.

"Согласно документам, Азербайджану предполагалось вернуть на первом этапе 5 районов, на втором - два с обязательной увязкой к статусу Нагорного Карабаха. Кроме того, в плане содержались такие пункты, как: признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих его

населению полноценную жизнедеятельность, представительство в ОБСЕ, неприменение силы, решение вопроса Лачинского коридора и пр. Статус Нагорного Карабаха должно было определить всенародное голосование. Стороны предложения не отвергли, но полного согласия достичь не удалось.

В МИД России указали, что масса возможностей для мирного урегулирования была упущена, причем не по вине России, которая всегда с уважением относится к мнению других стран даже в случае несогласия. Особенно, если речь идет о друзьях, к которым относится Армения. В медиапространстве часто тиражируются суждения, являющиеся результатом политических манипуляций. И очень жаль, что армянские политики с ними солидаризируются. Усилия РФ, включая содействие прекращению войны, подписанию трехсторонних заявлений, говорят сами за себя. Москва не раз выражала заинтересованность в том, чтобы помочь армянам и азербайджанцам миновать болезненный этап и добиться мира и процветания на Южном Кавказе", подчеркнули в министерстве.