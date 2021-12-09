Четверг, 9 Декабря 2021 18:32

АрмИнфо.Армянские журналисты в лице нескольких профессиональных общественных организаций выразили свою поддержку и одновременно возмущение фактом угроз в адрес своего коллеги - известного в стране журналиста - аналитика Татула Акопяна.

Находящий в эти дни в США в служебной командировке, Акопян начал получать угрозы, в том числе угрозы лишить его жизни за свою журналистскую деятельность. По мнению самого Акопяна, эти угрозы связаны с его недавними высказываниями о том, что <Армения - это место, где стоит армянский солдат>. По убеждению журналиста, кампания против него направляется из Армении и из некоторых армянских кругов США.

На этот факт журналист призвал особо обратить внимание правоохранительных органов, журналистских организаций, Защитника прав человека, посольство США в Армении. Он пообещал сообщить имена и факты, как только он вернется в Армению. На данный момент журналист находится под охраной полиции США.

Как говорится в совместном заявлении журналистских организаций, произошедшее еще раз доказывает, что культура цивилизованных дебатов не сформировалась ни в политических кругах, ни в армянском обществе, а крайне острая нетерпимость к инакомыслию усиливается после 44- дневной Арцахской войны.

<Нравится кому-то мысли Татула Акопяна или нет, но он один из лучших представителей армянской журналистики, который глубоко изучил арцахскую проблему и смело освещал ее, в том числе с передовой. Как журналист, аналитик-гражданин он имеет право свободно выражать свое

мнение, поэтому угроза и призывы лишить его жизни как и любого человека - являются преступлением>, - говорится в заявлении.

Авторы заявления решительно осудили недопустимую кампанию против Татула Акопяна и выразили ему свою поддержку и потребовали от Генпрокуратуры и Полиции Армении принять незамедлительные меры по выявлению и привлечению к ответственности авторов этих угроз и их исполнителей, тем более что журналист готов назвать конкретные имена, а также обеспечить его безопасность по возвращении домой.