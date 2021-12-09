Четверг, 9 Декабря 2021 18:31

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана 9 декабря в очередной раз прибегли к провокации, с 16:25 открыв интенсивный огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским боевым позициям, дислоцированным на участке армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, армянская сторона прибегла к ответным действиям. По состоянию на 17:00 перестрелка продолжалась.

Отмечается, что министерство обороны Армении периодически будет выступать с сообщениями о развитии событий.