Четверг, 9 Декабря 2021 18:30

АрмИнфо. В Москве подтвердили проведение 10 декабря первого заседания консультативного регионального механизма для Южного Кавказа "3+3".

Так, 9 декабря в ходе еженедельного брифинга Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности сказала: " Да могу подтвердить. Мероприятие должно пройти на уровне замминистров внешнеполитических ведомств".

Она также подтвердила, что представители Грузии также были приглашены на это мероприятия, однако воздержались от участия во встрече платформы.

"А так, могу подтвердить, что завтра должно пройти первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа "3+3". Россию будет представлять замглавы МИД РФ Андрей Руденко. О результатах и составе участников будет сообщено завтра", - подытожила Захарова.

О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3" сообщило сегодня Министерство иностранных дел Турции. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.

Проведение встречи накануне прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что Армения будет участвовать в работах платформы и на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, "и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения".