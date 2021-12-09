Четверг, 9 Декабря 2021 18:30

АрмИнфо.Сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности руководства Азербайджана и Армении к дальнейшим шагам по нормализации отношений. Об этом 9 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В контактах как с Баку, так и с Ереваном мы работаем над их последовательной реализацией, в том числе по части приграничных споров, разблокировке транспортных связей на Южном Кавказе. Как это было условлено в Сочи 26 ноября, важно вести диалог по созданию двусторонней комиссии по делимитации с последующей демаркацией армяно-азербайджанской границы, при консультативном содействии России, по запросу сторон.

Мы также ожидаем скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии. Усилия в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокировке всех транспортных связей в регионе также продолжаются", - подчеркнула Захарова, посоветовав за более подробной информацией по этому вопросу обращаться в правительственные структуры Армении и Азербайджана.

При этом она констатировала, что Сочинские договоренности обсуждались в ходе вчерашнего телефонного разговора глав МИД России и Армении.

На просьбу дать оценку угрозам высокопоставленных лиц Азербайджана в адрес Армении, Захарова с сожалением констатировала, что российское внешнеполитическое ведомство часто вынуждено комментировать СМИ заявления, сделанные сторонами. В этом ключе она напомнила принципиальную позицию России по этому вопросу. "Наша позиция заключается в том, что мы исходим из необходимости воздерживаться от заявлений и действий, которые способны затормозить реализацию трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Ну, и конечно, тех заявлений, которые могут привести к эскалации конфликта, усугублению ситуации. От этого всего необходимо воздерживаться", - сказала представитель МИД РФ.

При этом Захарова не стала комментировать убийство азербайджанской стороной мирного жителя Арцаха 3 декабря текущего года. Она еще раз подчеркнула, что Россия делает всё со своей стороны как посредник МГ ОБСЕ, и как сторона, которая предпринимает не просто миротворческие усилия, а целый комплекс миротворческих усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию по вышеуказанным направлениям. "Мы со своей стороны делаем всё, чтобы и договоренности были реализованы, и ситуация в регионе не усугублялась. Хотя конечно ничего гарантировать нельзя, конфликт застарелый", - сказала она.

Захарова также прокомментировала предстоящую встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, отметив, что в Москве приветствуют любые инициативы, способствующие нормализации отношений между Ереваном и Баку. "Мы считаем важным продолжение регулярных контактов между лидерами Армении и Азербайджана, и рассчитываем, что по итогам встречи 15 декабря, со стороны руководителей двух государств будет подтверждена приверженность реализации всех трехсторонних договоренностей и переподтверждена поддержка усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые должны урегулировать все сложные гуманитарные вопросы", - подытожила российский дипломат.