Четверг, 9 Декабря 2021 17:56

АрмИнфо.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от занимаемых должностей освобождены начальник Государственной контрольной службы Тигран Улиханян и главный советник главы правительства Акоп Симидян.

Соответствующие решения, как сообщает официальный сайт правительства, Пашинян подписал 9 декабря.

Тигран Улиханян, один из основателей партии "Гражданский договор" был назначен начальником ГКС 15 января 2021 г. До того (2018-2019 гг.) занимал должность заместителя начальника Службы. 9 декабря 2018 г. был избран депутатом НС по общенациональному избирательному списку блока партий "Мой шаг".

Акоп Симидян был назначен главным советником премьер-министра Армении 2 августа 2021 года. Ранее Симидян занимал должность секретаря правящей фракции "Мой шаг" в парламенте Армении седьмого созыва.

Отметим, что согласно СМИ, свой пост покинет также министр окружающей среды Романос Петросян (занимал должность министра с 20 июля 2020 года, ранее был губернатором Котайкской области), и именно Симидян сменит его на этом посту. Сообщается, что увольнение Петросяна связано с итогами выборов в ОМС в Абовяне Котайскской области, где партия власти "Гражданский договор" проиграла партии Гагика Царукяна "Процветающая Армения".