Четверг, 9 Декабря 2021 17:54

АрмИнфо.В Министерстве образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА состоялась рабочая встреча с представителями культурной сферы Сербии, на которой обсуждались возможности сотрудничества.

Как сообщает перс-служба МОНКС, в состав делегации вошли временный поверенный в делах посольства Сербии в РА Татьяна Панайотович-Цветкович, директор музея этнографии Белграда Тиана Колак-Антик Попович, а также советник и координатор музея Саша Сречкович. Делегацию приняла заведующая отделом культурного наследия и народных промыслов МОНКС РА Астхик Марабян.

Астхик Марабян приветствуя гостей, выразила убеждение, что встреча откроет новые возможности для культурного диалога.

По словам директора Белградского этнографического музея, они видят много направлений культурного сотрудничества. В частности, организации выставок народного творчества, реализации программ по сохранению музейных фондов, обмен экспертным опытом, а также обучающие мастер-классы в области народного творчества.

Члены делегации отметили, что Сербия недавно ратифицировала Конвенцию об охране нематериального культурного наследия от ЮНЕСКО 2003 года, и в этом контексте предложили сотрудничать при подаче на регистрацию совместных заявок на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В конце встречи было решено уточнить детали графика по организации совместных выставок.