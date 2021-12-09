Четверг, 9 Декабря 2021 17:54

АрмИнфо.Правительство Армении в четверг на очередном заседании одобрило проект закона РА о ратификации Соглашения о Совместной (объединённой) системе связи вооружённых сил государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанное 29 мая 2020 года в Москве. Документ был одобрен в необсуждаемом порядке.

Соглашение направлено на повышение устойчивости управления вооруженными силами государств - участников СНГ и выполнения требований к организации связи в целях взаимодействия между ними. Документ призван обеспечить преемственность и совместимость имеющихся в вооружённых силах государств - участников СНГ систем, комплексов и средств военной связи национального и зарубежного производства на основе их модернизации, реализации научно-технических достижений в сфере военной связи.

Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которого являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной форме, созданных в формате СНГ.

Также предусмотрено проведение заседаний Координационного комитета, тренировок сил и средств связи, имеющих отношение к этой системе, участия в организации совместных действий войск связи, поддержании их боевой готовности, обеспечения эффективного применения на основе использования существующих и вновь созданных элементов системы. Реализовывать такие направления деятельности планируется осуществлять в рамках двусторонних соглашений, заключаемых с заинтересованными членами СНГ