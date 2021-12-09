Четверг, 9 Декабря 2021 17:53

АрмИнфо.МИД РА выступило с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв преступления геноцида.

Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства напоминается, что 9 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла первое соглашение о правах человека - Конвенцию о

предупреждении преступления геноцида и наказании за него, где четко фиксируется, что "на протяжении всей истории геноцид приносил большие потери человечеству", тем самым подтверждая, что преступления геноцида имели место и до принятия Конвенции.

Также отмечается, что примером для разработки Конвенции о геноциде стал Геноцид армян, о котором публично заявлял автор текста Конвенции Рафаэль Лемкин.

"Другой важной особенностью вышеупомянутой Конвенции является то, что присоединившиеся к этому документу государства берут на себя юридическое обязательство не только наказывать, но и предотвращать геноцид. Это обстоятельство крайне важно для всеобщей защиты национальных, этнических, религиозных и расовых групп. Несмотря на проделанную огромную работу, международному сообществу по- прежнему необходимо приложить дополнительные усилия для своевременного и адекватного ответа, включая осуждение грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права и привлечение к ответственности государств, совершающих геноцид.

Сегодня методы и виды геноцида различны, однако у тех, кто оправдывает геноцид, не изменилось стремление достичь геополитических целей посредством массовых зверств", - отметили в МИД РА. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что в 2015 году усилиями армянской стороны, 9 декабря было внесено в список Международных дней ООН как Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

"В резолюции по предупреждению геноцида, выдвинутой Арменией и принятой консенсусом в Совете ООН по правам человека в 2020 году, четко отмечено, что оправдание геноцида, предвзятая оценка и отрицание совершенных в прошлом преступлений повышают риск повторения насилия.

Историческая память, образование и распространение достоверной информации важны для предотвращения повторения геноцидов.

Случаи преднамеренного уничтожения культурного наследия достойны осуждения, поскольку именно культурное наследие создает возможность для сохранения национальной или религиозной самобытности.

Проявления господства над национальными, этническими, религиозными или расовыми группами или оправдания применения силы против них недопустимы.

Республика Армения будет и впредь последовательно работать над повышением осведомленности о прошлых геноцидах, опасностях их безнаказанности и новых вызовах", - подытожили в МИД Армении.