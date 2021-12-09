Четверг, 9 Декабря 2021 17:52

АрмИнфо.Агентство США по международному развитию (USAID) запустило новый проект, направленный на развитие рабочей силы в Армении.

Согласно сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта, данный проект, общая стоимость которого составляет $7.5 млн., будет реализован в течение 5 лет Фондом Инкубатор предприятий (EIF) и другими партнерами.

Проект предусматривает обучение около 10 000 молодых людей в возрасте 15-29 лет практическим навыкам требуемых профессий.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Линн Трейси программа будет выявлять несоответствия на рынке труда, с привлечением молодых людей, женщин, частного сектора и учебных заведений. <Цель проекта - преобразовать рынок труда Армении, оценить правовые и регулирующие изменения, которые поспособствуют расширению возможностей трудоустройства молодежи и женщин в такие отрасли, как сельское хозяйство, высокие технологии, туризм, сфера гостеприимства>, - отметила она.

Согласно источнику, программа будет поддерживать и людей с ограниченными возможностями, отвечая на их особые потребности, поощряя их стремления, способствуя профессиональному развитию и совершенствованию навыков в сфере занятости. Предусмотрено также активное вовлечение частного сектора в реализацию программы.