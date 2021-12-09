Четверг, 9 Декабря 2021 17:52

АрмИнфо. Больше всего армянская общественность обеспокоена вопросами безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения консалтинговой компании MPG.

В частности, если в 2019 году данный вопрос не был поднят со стороны общественности, то в ноябре 2021 года большинство опрошенных (39,4%) отметили, что обеспечение безопасности является сегодня приоритетным для них вопросом. 34% видят угрозу войны, тогда как в 2019 году данная тема также была вне внимания общественности. На тот момент большинство респондентов (45%) были обеспокоены безработицей, сегодня же данный вопрос беспокоит всего 7,1% опрошенных граждан.

Третьим по важности в наши дни для общественности является экономическое состояние страны. Беспокойство по этому поводу выразило 30% респондентов (в 2019 году их доля составляла 40,5%). 23,3% обеспокоены вопросами демаркации и делимитации границ, 12% - возвращением пленных (в 2019 году эти вопросы были неактуальными). Для 10,4% респондентов приоритетным являлось плохое состояние системы здравоохранения (против 9,1% в 2019 году) и для 5,1% проблемы во внешней политике (вместо 7,4% в 2019-м).

За два года резко изменилось отношение общественности к нагорно-карабахскому конфликту. Если в 2019 году это беспокоило 26,1% опрошенных, сегодня процент этих людей снизился до 4,9%.

Качеством образования обеспокоены всего 4,6% граждан, но в 2019 году их было несколько больше (8,9%). Вопрос маленьких зарплат и пенсий беспокоит 4,4% опрошенных (вместо 26,8% в 2019 году). Инфляцией обеспокоены 2,9% (вместо 6% в 2019г.), миграцией 1,5% (вместо 10,5%), коррупцией 1% (вместо 7,4%), преступностью 1% (вместо 1,2%), высокими тарифами на комуслуги - 0,6% (вместо 3,2%), проблемами общественного транспорта - 0,5% (вместо 2,3%), экологией - 0,5% (вместо 1,6%), высокими налогами - 0,5% (вместо 4,1%).

При этом 36,6% опрошенных крайне негативно оценивают экономическое состояние страны, 29,7% - считают, что все плохо, 24,9% - дали среднюю оценку, 5,1% - считают, что все хорошо, 0,8% - очень хорошо и 3% затруднились ответить. Тогда как 2 годами ранее 54,5% оценивали состояние экономики на среднем уровне, 9,2% полагали, что все в порядке, полностью удовлетворены были 1,7%, а 22,5% - дали отрицательную оценку, 10,9% считали, что все очень плохо, и 1,2% - затруднились с ответом.

Однако на вопрос <как оцениваете экономическое состояние вашей семьи>, 62,5% (вместо 64,4% в мае 2019-го) указали на средний уровень, что <все хорошо> считают 18,1% респондентов (вместо 18,2%), <очень хорошо> - 2,4% (вместо 2,5%), <плохо> - 10,6% (вместо 8,6%), <очень плохо> - 5,6% (вместо 5,5%), и затруднились с ответом 0,8% (вместо 0,7%). При этом на вопрос что они могут ожидать через год, 31,3% опрошенных считают, что их состояние в определенной мере улучшится (вместо 41% в мае 2019-го), 10,4% - отметили, что существенно улучшится (вместо 14,2%), 20,6% - полагают, что изменений каких-либо не предвидится (вместо 27,3%). Отрицательные прогнозы имеют 10,1% (5,3%), существенного ухудшения ожидают 7,9% (вместо 3,7%) и затруднились с ответом 19,8% (вместо 8,6%).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 16 по 27 ноября этого года, объем выборки составил 1101, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.