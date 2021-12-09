Четверг, 9 Декабря 2021 17:51

АрмИнфо. Кредит доверия к премьер-министру Армении Николу Пашиняну за три года ощутимо снизился, при этом на возможных предстоящих выборах у большинства опрошенных есть готовность отдать свой голос за правящую партию <Гражданский договор>. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

На этот раз опрос охватывает 3 временных периода - ноябрь 2021 года, май 2019-го и сентябрь 2018-го, что дает возможность более точно отследить изменения настроений и отношения общественности к политическим реалиям в стране, и первым лицам государства.

В частности, 46% опрошенных в ноябре 2021 года на вопрос об оправдании ожиданий после революции были категоричны в своих ответах, отметив, что ожидания в целом не были оправданы (тогда как в мае 2019-го категоричными были 18,3% респондентов, а в сентябре 2018-го 10,9%). При этом полностью оправдались надежды у 3,2% граждан (в мае 2019-го 6,6%, в сентябре 2018-го 14,4%). Соотношение в определенной степени оправданных и неоправданных ожиданий соответственно составили 33,7%/10,2% (61,4%/11,4% в мае 2019-го, и 64,2%/7,6% в сентябре 2018-го).

Положительно стиль работы премьер- министра оценили 9,5% опрошенных (вместо 29,9% в мае 2019-го и 45,4% в сентябре 2018-го), тогда как полностью негативную оценку имеют 31,3% (вместо 5,1% и 2,4%). Скорее положительно, чем отрицательно стиль работы Никола Пашиняна оценили 28,6% респондентов (вместо 54,3% и 46,2%), скорее отрицательно 14,9% (вместо 8,2% и 3,9%). Затрудняются с ответом 15,9% участвующих в опросе (2,4% и 2,1%).

При этом полностью доверяют премьер-министру 14,7% опрошенных, тогда как в мае 2019-го кредит доверия был в разы выше, составляя 39,9%, а в 2018 году - 60,2%. Обратная картина наблюдается по части граждан, не имеющих доверия к главе правительства. В частности в ноябре 2021 года 39,4% опрошенных отметили, что не доверяют Николу Пашиняну, тогда как в 2019 году их доля составляла всего 6,2%, а в 2018-м - 3,5%. Затруднились с ответом 10,2% респондентов (вместо 2,3% и 1,5%). Ситуация с доверием к правительству имеет схожие очертания - за 3 года уровень доверия стремительно пошел на спад. В частности, согласно опросу, властям сегодня верит 7,8% опрошенных (против 15,5% в мае 2019-го и 26,5% - в сентябре 2018-го), тогда как охват граждан, недоверяющих кабмину составил 46,2% (вместо 13,4% в 2019-м и 10,1% в 2018-м). Не сумели ответить на данный вопрос 10,7% опрошенных (вместо 3,8% и 4,6%).

При этом наиболее высоко общественность оценила деятельность Омбудсмена Армении Армана Татояна, который по 5-бальной шкале получил 4,1 балл. За ним следуют министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян (3,1 балл), министр иностранных дел Арарат Мирзоян (3 балла), министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и министр окружающей среды получили по 2,7 балла, министр обороны Сурен Папикян и министр экономики Ваан Керобян - по 2,6 балла, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян и министр юстиции Карен Андреасян - по 2,5 балла, министр здравоохранения Анаит Аванесян -2,4 балла и замыкает рейтинг министр финансов Тигран Хачатрян с 2,2 баллами.

В частности не одобрили работу кабмина 60,5% респондентов, тогда как 23% опрошенных вполне положительно оценивают деятельность последних, 16,5% - затруднились с ответом.

При этом наиболее отрицательное отношение респонденты выразили к работе Национального Собрания Армении. 68% опрошенных не одобрили работу парламента, тогда как обратного мнения придерживаются 16,3% опрошенных, 15,7% - затруднились с ответом.

При этом, только 18,7% граждан одобрили деятельность президента Армении, 60% - негативно отнеслись к работе главы государства, 21,3%

- не смогли ответить. К деятельности премьер-министра положительно, согласно опросу, относятся 33,4% респондентов, тогда как доля тех, кто не одобрил работу главы кабмина, достигла 49,4%, 17,3% - затруднились с ответом.

На вопрос есть ли в Армении политзаключенные утвердительно ответили 45,4% опрошенных, 24,1% придерживаются обратного мнения, и 31,6% - затруднились с ответом. При этом из общего числа респондентов, которые отметили, что в Армении есть политзаключенные 65,2% назвали Аруша Арушаняна (экс-глава Гориса), 30,6% Армена Чарчяна (бывший директор медцентра <Измирлян>) и 23,1% - перечислили другие имена.

При всей создавшейся общей картине, 25% опрошенных на вопрос если в ближайшие дни состояться выборы за кого проголосуете назвали правящую партию Гражданский договор, 14,4% - готовы отдать свой голос за блок <Армения>, 3,3% - <Честь имею>, 1,7% - <Процветающая Армения>, 1,6% - Армянский Национальный Конгресс, 1,4% - Республика, 1,2% - Национал-демократ полюс, 1% - за <5165> и <Сасна Црер>, 0,6% - блок <Ширинян-Бабаджанян> и <Айоц Айреник>, 0,4% - Компартию Армении, 0,3%

- <Гражданское решение>, 0,1% - <Справедливая Армения>, 9,2% - назвали прочих кандидатов, при этом 20,2% - затруднились с ответом, а

17,9% - отказались отвечать. Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 16 по 27 ноября этого года, объем выборки составил 1101, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба