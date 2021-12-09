Четверг, 9 Декабря 2021 17:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 15 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 40 на улице Пушкина, 23, 25 на улице Теряна, 37 на улице Лалаянца, 50, 50а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 43А,43Б, 45А, 45Б и подъезды 6-8 жилого дома 47 на улице Хоренаци, собственные дома 36, 36А на улице Нар-Доса, собственные дома 7-49 на улице Христофора, собственные дома 49, 101-107 /нечетные/ на улице Хоренаци, собственные дома 62-68 /четные/ на улице Цхахотагорцнери, собственные дома 1-95 на улице Островского, подъезды 1-5 жилого дома 47 на улице Хоренаци, жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе; жилой дом 24 на улице Г.Нжде, 2, 4, 6, 10 на переулке Егише Тадевосяна, 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 75, 79, 81, 83, 85, 87 на улице Бабаджаняна, жилой дом 158 на улице Андраника, квартал “Г-1”, частично территория, прилегающая к старому шоссе Силикян, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 250, 269 на улице Норк Айгинер, гостиница “Наири”, ООО ‘Евростан-Уют”, ООО “Наири Бизнес Тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице П.Севака, 124/1, 131, 133, 135, 136/3 на улице Верин Антараин, собственные дома 1-54 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на улице Арцаха; собственные дома 1-30,29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 125-184, 130-138 /четные/ на улице Мурацана, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида;

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Бардзрашен;

10:30-16:00 частично улицы Исаакяна, Азатамартикнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично село Гладзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Ширакской области:

11:00-17:00 жилые дома 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 в кв. “Муш-2” города Гюмри;

в Сюникской области:

10:00-13:00 улицы Анкахутяна, Гарегина Нжде, Давида Бека в городе Горис;

14:00-17:00 улицы Гусана Ашота, Татеваци, Комитаса, Макича, Орбеляннери в городе Горис;

11:00-16:00 села Хот, Шинуайр, Бардзраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 село Хознавар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).