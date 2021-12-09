Четверг, 9 Декабря 2021 17:49

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет Армении нашел доказательства того, что Владимир Гаспарян, занимая различные государственные должности в период с 2000 года по 2018 год, злоупотреблял своими служебными полномочиями, осуществлял служебный подлог, присваивал большие суммы денег и занимался другой преступной деятельностью коррупционного характера. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционного комитета.

В ведомстве отметили, что доказательства были получены в ходе предварительного следствия по уголовному делу, рассматриваемому Антикоррупционным комитетом Армении.

"Согласно полученным доказательствам, Гаспарян преступным путем приобрел имущество, значительно превышающее как его законные доходы, так и доходы членов его семьи, в частности, речь идет о дорогостоящих домах и транспортных средствах. С целью сокрытия преступного происхождения имущества он все это узаконил самыми разными путями, в том числе посредством его регистрации на имена взаимосвязанных с ним лиц.

Согласно предъявленному обвинению, супруга Гаспаряна, будучи назначенной на должность в Военной полиции Министерства обороны РА в 2010-2011 годах, не являлась на службу, не выполняла свои обязательства, но при этом получала зарплату, речь о сумме свыше 17 млн драмов. Кроме того, занимая должность в Полиции РА 2011-2018 гг, супруга Гаспаряна также не выполняла своих должностных обязанностей, но получила необоснованно высокую зарплаты около 19 млн драм зарплаты.

Выяснилось, что и дочь Гаспаряна, назначенная на должность в войсках Полиции РА, в 2015-2018 годах ни разу не появлялась на месте службы, не выполняла никаких обязательств, вытекающих из службы, но получила около 9 млн. драмов зарплаты", - сообщили в следственной органе.

Кроме того, в Антикоррупционном комитете выяснили, что в 2012-2019 годах, в качестве начальника Полиции РА Гаспарян, будучи также председателем спортивной общественной организации Армении "Динамо", вместе с другими лицами составил и использовал фальшивый документ, дающий право на отчуждение имущества организации (территорию в 1,103556 га на улице Чаренца, принадлежащая общине Еревана и 5902,5 квадратных метра здания, принадлежащая организации), однако, процесс не булл доведен до конца по причинам, не зависящим от него - Кадастровый комитет отказал в оформлении сделки.

Предварительное следствие обосновало также и то, что В.Гаспарян, занимавший исключительно государственные должности в течение 1982-2018 годов, владел, использовал, управлял имуществом, полученным в результате совершенных им в 2000- 2018 преступлений, скрывая и искажая истинный характер и преступное происхождение всего этого.

В частности, Гаспарян и члены его семьи в течение 1995-2021 годов в качестве законного дохода получили в целом 353.249.428 драмов. Однако, соотношение затрат на принадлежащее Гаспаряну и взаимосвязанным с ним лицам недвижимое и движимое имущество, ремонт недвижимости, а также безналичных банковских расходов и осуществленных коммунальных платежей в несколько раз превысило их законные доходы, составив 2 477 884 177 драмов.

"Предварительное следствие обосновало, что Гаспарян преступным путем узаконил (отмыл) имущество на общую сумму в 2, 116, 040, 804 драмов.

Гаспаряну предъявлено обвинение по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 190 УК РА, пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА, пункту 1 части 3 статьи 34-179 УК РА , части 1 статьи 314 УК РА, части 1 статьи 315 УК РА, части 2 (2 эпизода) статьи 308 УК Армении", - сообщили в комитете, добавив, что предварительное следствие по делу продолжается.