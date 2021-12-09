Четверг, 9 Декабря 2021 17:48

АрмИнфо. Результаты выборов в Органы местного самоуправления (ОМС), прошедшие 5 октября, несмотря на позорное давление правительства, запугивание местных политиков и угрозы уголовного преследования, не только не оправдали ожиданий группировки "Гражданский договор", но и лишили их возможности формировать местные власти во многих общинах. Об этом говорится в заявлении АРФ "Дашнакцутюн".

В заявлении партии при этом отмечается, что не имея возможности оказать полное влияние на свободное волеизъявление граждан во время выборов, власть пытается повлиять на результат выборов с помощью правоохранительной системы, которая стала исполнителей их воли.

"В настоящее время возбуждаются уголовные дела в отношении кандидатов, возглавляющих списки Советов старейшин от оппозиционных блоков, а также кандидатов, включенных в них, особенно в тех общинах, где оппозиционные блоки объявили о создании коалиции для дальнейшего совместного формирования власти в общине. Оказывается давление на тех, кто на выборах выразил свою политическую и гражданскую позицию.

Происходящее - очередное проявление атмосферы беззакония, политического преследования и вражды в стране. Таким образом, правящая политическая сила противодействует волеизъявлению народа.

Осуждая такой образ действий, мы заявляем, что будем использовать все методы, чтобы противодействовать такому насилию, защищать результаты воли людей любой ценой", - подытожили в АРФД.

Отметим, что после того, как блоки "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис", принявшие участие в выборах в ОМС в Варденисе, заявили о создании коалиции, возглавляющего список альянса "Единый Варденис" Арама Арутюняна вызвали на допрос в СК, где его задержали. Согласно СМИ, СК РА представил в суд ходатайство об аресте Арутюняна.

После сообщений о задержании Арутюняна, жители перекрыли дорогу в Варденисе и требуют его освобождения.

Отметим, что это не первый случай оказания давления на оппозиционных кандидатов со стороны властей. В заявлении посольства США в РА также звучит призыв провести прозрачное расследование сообщений об оказании давления на оппозиционных кандидатов в ходе выборов в ОМС.