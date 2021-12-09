Четверг, 9 Декабря 2021 14:57

АрмИнфо.МККК предоставит 6500 жителям приграничных районов Армении единовременные денежные выплаты в размере 280 тысяч драм. Об этом говорится в сообщении Ереванского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Начиная с декабря, представительство МККК в Армении в сотрудничестве с Обществом Красного Креста РА (ARCS) начало раздачу

наличных средств в 30 приграничных общинах Сюникской и Гегаркуникской областей.

Программа стоимостью в один миллион долларов США охватывает около 6500 человек или все домохозяйства в выбранных общинах. Каждое домохозяйство получит 280 000 драмов РА в качестве единовременной денежной помощи для покрытия срочных зимних потребностей, таких как расходы на отопление и корм для скота. Денежные средства будут распределены в течение декабря через местные отделения банка", - говорится в сообщении МККК.

При этом в организации отметили, что программа распределения денежных средств включала предварительную оценку потребностей, которая была проведена при взаимодействии с местными властями. Группы МККК и ARCS зарегистрировали все домохозяйства в общинах, в том числе и семьи перемещенных после прошлогодней эскалации нагорно-карабахского конфликта.

"Воздействие боевых действий на жизнь людей и средства к существованию особенно ощущается в этих районах. Будь то сокращение доступа к пастбищам и землям или чувство незащищенности и неопределенности в отношении будущего. Мы стремимся прислушиваться к мнению жителей пострадавших общин и адаптировать наш гуманитарный ответ к их потребностям", - констатировал координатор МККК по экономической безопасности Аслан Бжихатлов.

МККК - нейтральная, беспристрастная и независимая гуманитарная организация, чья исключительно гуманитарная миссия состоит в защите жизни и достоинства жертв вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Организация работает в регионе в связи с нагорно-карабахским конфликтом с 1992 года.