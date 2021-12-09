Четверг, 9 Декабря 2021 13:19

АрмИнфо. 8 декабря национальный директор «SOS-Детские деревни» Спартак Саркисян и Председатель Правления ОАО «АРАРАТБАНК» Мгер Ананян подписали соглашение, в рамках которого банк в течение года взял на себя финансирование столовой детского сада, функционирующего в рамках программы интеграции семей сирийских армян в Ереване.

С октября 2019 года по декабрь 2023 года «SOS-Детские деревни» реализуют программу «Социально-экономическая интеграция сирийских армянских семей в Ереване», которая направлена ​​на поддержку 400 социально уязвимых армянских семей - репатриантов, проживающих ныне в различных административных районах Еревана. Целью программы является улучшение социально-психологического положения семей-бенефициаров, развитие навыков сирийских армян, повышение уровня образования детей, обеспечение их интеграции в систему образования Армении, информирование сирийских армян об их социально-экономических правах.

Стремясь упростить экономическую деятельность для участников проекта, сделать процесс поддержки интеграции детей посредством качественного образования более эффективным, фонд создал детский сад, который посещают 50 детей.