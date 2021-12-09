Четверг, 9 Декабря 2021 13:18

АрмИнфо.На фоне бурных событий последних дней в стране, на второй план отошел инцидент, произошедший на одном из боевых позиций Армии обороны Арцаха, недалеко от Шуши. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник президента Нагорного Карабаха, оппозиционный депутат от блока "Честь имею" Тигран Абраамян.

"Если в день инцидента Армия обороны сообщила, что армянский военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение "при неизвестных обстоятельствах", то вчера в Следственном комитете уточнили, что военнослужащий погиб от пули противника ", - констатировал депутат, добавив, что согласно следствию, огонь велся с 5-7 метров, а это значит, что была диверсионная операция.

"Эта часть линии соприкосновения войск довольно опасная, расстояние между позициями небольшое, тем не менее, но у нас есть жертва из-за перестрелки, произошедшей на небольшом расстоянии.

Я неоднократно говорил и повторяю сегодня, что, несмотря на то, что наши военнослужащие ответственно несут службу в достаточно сложных условиях на передовой, мы должны кардинально изменить подходы к ведению боевого дежурства. Время работает против нас - это даже не подлежит обсуждению", - отметил Абраамян.

Отметим, что позавчера вечером СК Арцаха представил детали гибели под

Шуши солдата срочной службы Армии обороны Арцаха Гора Мартиросяна.

Согласно следственному органу, Гор Мартиросян был убит противником

возле бывшей гостиницы "Ноян Тапан" в Шуши. "Друзья немного отошли от

позиции, на неконтролируемую территорию, под Шуши, к бывшей гостинице "Ноян Тапан". Там они заметили движение противника. Друг Гора Мартиросяна предлагал вернуться на позиции, но Гор отказался. Друг вернулся на позиции, а Гор Мартиросян остался",- рассказали в СК, добавив, что пока неизвестно, с какой стороны стреляли первыми, но Гор скончался от огнестрельного ранения в голову, при этом потерь у противника нет.

В СК считают, что либо азербайджанские военнослужащие вели огонь с близкого расстояния, либо он погиб от снайперского выстрела. "Азербайджанские военнослужащие вторглись на нейтральную территорию, их появление было неожиданностью, потому что позиция ВС Азербайджана находится довольно далеко от этой территории, они не спускаются с этой позиции", - сообщили в СК РА, добавив, что по факту возбуждено уголовное дело по пунктам 7,13 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса (убийство, совершенное группой лиц или организованной группой на почве национальной, расовой или религиозной ненависти).