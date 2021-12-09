Четверг, 9 Декабря 2021 12:14

АрмИнфо. Все военнослужащие азербайджанской стороны, плененные во время конфликта в Нагорном Карабахе, возвращены при содействии российских миротворцев, работа по возвращению пленных армянских военных в данный момент продолжается. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

"На сегодняшний день все военнослужащие азербайджанской стороны возвращены, и работа по возвращению армянских военнопленных продолжается, есть хороший позитив, есть понимание. Считаю, что этот вопрос должен быть полностью закрыт. И российские миротворцы доведут это дело до конца", - сказал Мурадов.

Он отметил, что расценивает работу по возвращению пленных как гражданский долг миротворца. "Как военный человек, я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывали, находясь в плену. Я вспоминаю первый рейс, когда мы улетели в Баку, и по возвращении я видел лица тех военнослужащих, когда они уже перелетели в Ереван на аэродром Эребуни. Это были слезы, они не верили, что они вернулись домой", - рассказал замглавкома, передает ТАСС.

Отметим, что спустя более одного года после подписания соглашения о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, не известно точное число армянских военнослужащих и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену. По мнению правозащитников их не несколько сотен. Азербайджан, несмотря на взятые обязательства от 9 ноября 2020 года, продолжает незаконно удерживать военнопленных и заложников, используя их для политического торга. Более того, в Баку устроили постановочные судебные процессы над армянскими военными, и приговорили их к длительным тюремными рокам по надуманным обвинения.