Четверг, 9 Декабря 2021 10:57

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября в ходе правительственного часа в парламенте отверг обвинения в заранее спланированной сдаче сел Хин Тагер и Хцаберд.

Так, депутат фракции "Честь имею" Тигран Абрамян напомнил, что примерно год назад азербайджанские войска оккупировали два села Гадрутского района - Хцаберд и Хин Тагер, которые по состоянию на 9 ноября, то есть на момент подписания Трёхстороннего заявления, находились под контролем Армении. Азербайджанцы не только оккупировали эти села, но и убили около десятка человек и взяли в плен 62 человека, некоторые все еще не репатриированы. "Фактически, имел место процесс, который не укладывался в рамки трехстороннего заявления от 9 ноября", - указал Абрамян и поинтересовался, считались ли эти села армянскими в рамках логики трехстороннего заявления, а также почему до сих пор не поднимается вопрос возвращения указанных сел, если они по договоренности от 9 ноября не были включены в районы, подлежащие сдаче Азербайджану.

В ответ премьер-министр Никол Пашинян заявил, что "в указанных обстоятельствах 9 воинов, 9 героев стояли до конца и отдали свои жизни за Родину". "По факту данного эпизода, возбуждено уголовное дело. Хочу с сожалением отметить, я не желаю комментировать судебную систему, но факт в том, что одного из основных фигурантов дела так и не удалось арестовать, поскольку суды отклонили ходатайства о его аресте", - указал премьер.

По словам Пашиняна, он понимает, что есть вопросы, по поводу которых оппозиция, "имея определенные представления и интересы, формулирует предложения, ответ на которые может вызвать внутриполитические спекуляции". "Эти темы содержат много информации, относящейся к государственным интересам, а также ряд конфиденциальной информации, которая подлежат дополнительному исследованию. Этим я хочу завершить свой ответ", - подчеркнул глава правительства.

Депутат "Честь имею" попытался уточнить - принимает ли правительство Армении, что действия Азербайджана противоречили договоренностям от 9 ноября или же власти РА считают данные действия созвучными трехстороннему заявлению по прекращен огня. Как указал Абрамян, по истечении года создается впечатление, что уголовными делами делается попытка возложить ответственность на нескольких военных низшего звена, которые на деле не имели значимую роль в указанных боевых действиях.

Пашинян заверил, что сложилось неверное впечатление, так как "это тема, касающаяся очень высокопоставленных чиновников". "И если бы мы посчитали, что ситуация соответствует заявлению от 9 ноября, то упомянутые мною герои-мученики не оказались бы на этих позициях. То есть, если они стояли на указанных позициях, значит, мы считаем, что ситуация не соответствовала положениям и логике заявления от 9 ноября", - сказал Никол Пашинян, добавив, что все тайное когда-нибудь становится явным.