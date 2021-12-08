Среда, 8 Декабря 2021 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон, жилые дома 15, 19, 21, 21/3 на улице Пушкина, 42 на улице Кохбаци, 40 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 собственные дома 1-30на 2-ой улице Нор Ареша, собственные дома 130-138 /четные/ на улице Мурацана, частично квартал “Киликия”, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида; жилой дом 97 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, жилые дома 23-25 на пр. Комитаса, 1, 2, 3, 4, 5, 22, 22, 22/3 на улице В.Папазяна, жилой дом 74 на улице А.Аветисяна, улицы 14, 15 в кв. ‘Канакер”, собственные дома 23-25 на переулке Комитаса, собственный дом 10/6 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 75, 79, 81, 83, 85, 87 на улице Бабаджаняна, жилой дом 158 на улице Андраника, жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Кармир Блур, ЗАО “Дзиаспорти кентрон”, ООО “Агро”, птицефабрика, ООО “Артшин”, “Бекас”, “Сантехника ев Одапоханакман нахапатраствацкнер”, “Арарат”, копания “Автомотоолюбителей”, медицинский центр “Тоноян”, Дворец Пионера, собственные дома на улице Арташисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-14:00 ООО “Ту Пав”, “ТЭ Эс ка Груп”, “АТБ”, “Амрени”, “Мер тпаранэ”, “Рейб”, компании ''Юком”, “Виваселл-МТС”, ЗАО “Айказмгаз’, ООО “Сил-Мааза”, “Млл индастриал”, ОАО “Еркатбетон”, ООО ‘Зор-Агата”, деревообрабатывающая компания “Татев”, ООО ‘Арман-96”, “ГаэрноШин”, “Декорапроф”, ЗАО “Арпа-Севан”, “Ти Эс Кнстракшн”, “ХАЭК Шин”, ЗАО “ГидроэнегоШин”, ‘Каритас-Италиана”, ЗАО “Винный завод Еревана”, гражд. “А.Малазанян”, “М.Чилингарян”, ООО “Антарес” и субпотребители;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 село Уджан;

в Арагацотнской области:

10:00-14:00 частично поселок Воску Корзман фабрика в городе Арарат;

10։30-14։00 частично село Джрашен;

10։30-16։00 частично улицы Спандаряна Камо в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:30 собственники “М.Степанян”, “М.Восканян”, “С.Самсонян”, “В.Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, “ЛСАГ”, “Универсал”, “Зовуни”, “Трансгаз”, “Тамара ев Ани”, “Лива Декол”, “Каре Дар”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, каменный цех, садоводческая компания “Арагиль’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис; село Арамус;

12:00-16:00 частично село Вохчаберд;

14:00-16:00 частично частные дома Джрвежа;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։50 села Сотк, Кут, Азат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”;

в Ширакской области:

11։00-17։00 жилые дома 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 в кв. ‘Муш-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.