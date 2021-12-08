Среда, 8 Декабря 2021 17:28

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Ваграм Думанян на встрече с послом Беларуси в Армении Александром Конюком выразил уверенность в необходимости более тесного сотрудничества между двумя странами в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба МОНКС.

"Эффективное сотрудничество между нашими двумя странами предоставит молодым людям возможность общаться друг с другом, и лучший способ сделать это - образование, культура и спорт", - сказал он, добавив, что у двух стран много общего, особенно в области науки и информационных технологий.

Александр Конюк, в свою очередь, обозначил направления, по которым белорусская сторона готова к практическим шагам. В частности, посол указал на возможное сотрудничество между Национальным академическим театром оперы и балета им. Спендиаряна и Национальными театрами оперы и балета Беларуси.

Стороны также коснулись реализации программ студенческого обмена, обсудили возможность подписания межправительственного соглашения в области высшего образования и науки. Министр и посол указали важность углубления сотрудничества в области спорта.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигли договоренности о практических шагах.