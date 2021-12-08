Среда, 8 Декабря 2021 16:00

АрмИнфо. Восстановлена возможность проведения лабораторных исследований ПЦР для лиц, не имеющих гражданства РА в армянских пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Звартноц".

При этом напоминается, что по прилету в РА необходимо предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, со сроком давности не более 72 часов либо сертификат о полной вакцинации против коронавируса COVID-19 (дозы согласно инструкции по применению вакцины).

В случае, если предназначена одна доза вакцинации - сертификат, подтверждающий, что вакцина была введена не менее, чем за 28 дней (4 недели) до даты въезда в страну.

В случае вакцин, требующих введения более одной дозы - сертификат, подтверждающий, что последняя доза была введена не менее, чем за 14 дней до въезда в страну.

Отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 6 лет 11 месяцев 29 дней.

Граждане, не имеющие сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР теста, должны пройти тестирование в пунктах отбора проб, расположенных в аэропорту и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР теста. Если в результате обследования были выявлены соответствующие симптомы, лицо будет госпитализировано.