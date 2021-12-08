Среда, 8 Декабря 2021 14:05

АрмИнфо.На всеармянской площадке <реАрмения> (reArmenia.com) запущен проект по восстановлению армянского монастыря V-VII вв. Акопаванка - <Возрождение Акопаванка>. Проект предусматривает сбор средств на восстановление и сохранение храма, как уникальной памятки армянского культурного наследия и самой древней, исторической и духовной ценности Арцаха. Монастырь расположен в селе Колатак Мартакертского района Республики Арцах.

Инициатива восстановления Акопаванка принадлежит правительству Арцаха, который для реализации последней сотрудничает с Арцахской епархией Апостольской церкви.

<Это борьба за сохранение системы ценностей христианства. И Акопаванк то звено, посредством которого можем показать миру и международному сообществу, что мы ведем борьбу не только за физическое существование, но и культурное>, - отметил госминистр Республики

Арцах Артак Бегларян.

Примечательно, что готовность участвовать в работах по восстановлению монастыря уже выразило много компаний и индивидуальных специалистов.

Согласно сообщению PR-компании Spring, проект осуществляет Фонд изучения армянской архитектуры, контроль за качеством работ по восстановлению на ответственности архитектора Самвела Айвазяна, который и представил проект по восстановлению Акопаванка.

Поддержать инициативу можно, перейдя по следующей ссылке: https://www.rearmenia.com/ru/project/3699d58d-d9d0-45e0-aba8-f36e41401211 .

Отметим, что Акопаванк является одним из старейших армянских монастырских комплексов. Некогда духовный, культурный и образовательный центр не реконструировался уже 3 века и находится на грани разрушения. Кроме того, азербайджанцы начали процесс присвоения Акопаванка. В частности, в википедии наш монастырь представлен как памятка албанской культуры, при том, что азербайджанцы называют себя потомками албанцев. Азербайджан направляет большие ресурсы на уничтожение или присвоение армянских историко-культурных памятников.

В частности, после 44-дневной войны в Арцахе Азербайджан начал разрушать порядка 1500 объектов армянского культурного наследия, которые оказались на территориях, перешедших под их контроль. На сегодняшний день уничтожено и присвоено около 90 памятников культуры. Подобные действия азербайджанской стороны имеют продолжительный характер.

Напомним, что в октябре этого года стало известно о том, что инициативная группа в составе Tufenkian Foundation, TheCrowdFundingFormula, MerakiPal, Global AM, Techнотуни Backbone запустила инновационную платформу сотрудничества и фандрайзинга (сбор пожертвований) <реАрмения>. Платформа призвана объединить армян мира вокруг решения существующих в Армении проблем.

На платформе представлены различные проекты, для реализации которых будут поступать предложения о сотрудничестве и финансовая помощь со всего мира. Заинтересованные в будущем Армении люди могут делиться на площадке знаниями, опытом, предоставлять профессиональную, материальную или финансовую поддержку выбранному проекту.