Среда, 8 Декабря 2021 14:02

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили АПА в МИД АР, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений. Состоялся обмен мнениями по реализации платформы "3+3".

Министры также обменялись мнениями по поводу внеочередной встречи глав МИД государств-участников Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.