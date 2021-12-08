Среда, 8 Декабря 2021 12:11

АрмИнфо.Родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих провели ночь на улице, у здания Национально собрания РА. Об этом сообщил журналистам Арсен Гукасян - родственник пропавшего без вести военнослужащего.

Напомним, что накануне, родственники пропавших без вести 7 декабря вечером собрались у здания Правительства, перекрыли въезды на площадь Республики и требовали встречи со спикером парламента Армении Алленом Симоняном. Они были возмущены высказываниями главы законодательного органа страны в адрес военнопленных. Накануне, полиция попыталась подвергнуть приводу Гукасяна, однако, остальные участники акции не позволили этого сделать.

А уже сегодня, родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих, проводят акцию протеста перед зданием Национального Собрания. Они требуют, чтобы Ален Симонян вышел к ним и ответил за то, что назвал их детей дезертирами.

Гукасян сообщил, что они переговорили с несколькими депутатами. И естественно, депутаты от правящей партии, пытаются обелить Симоняна и заверяют, что спикер парламента во время своих высказываний подразумевал совершенно иное. "Пусть за него никто не отвечает. Заявление сделал он, значит, пусть придет и ответит. Мне ему нужно много чего сказать", - отметил Гукасян.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян накануне оказался в центре очередного громкого скандала. На это раз поводом стали высказывания, сделанные спикером парламента относительно военнопленных, вот уже более года удерживаемых в азербайджанском плену.

Так, в растиражированном по началу во всемирной паутине видео-ролике, Симонян, касаясь вопроса военнопленных, отмечает, что считает находящихся в плену военнослужащих уже "несуществующими". При этом в качестве пример он приводит Израиль, якобы, когда террористы захватывают самолет, в Тель-Авиве не ведут переговоры с террористами, а уничтожают самолет. Однако, уже позже, в полной версии ролика, смысл слов Симоняна о военнопленных обретает немого иной контекст. Симонян аргументирует свои словам тем, что военнопленные не должны стать инструментов в руках Азербайджана для получения политических дивидендов. Примечательно также то, что спикер парламента Армении безапелляционно заверяет, что все плененные военнослужащие - трусы, которые сложили оружие и бежали с поля боя, заблудились и оказались в плену. Эти заявления были сделаны на фоне отсутствия окончательного следствия по делу о 44-дневной войны.