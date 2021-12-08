Среда, 8 Декабря 2021 11:39

АрмИнфо. Национальное собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло подготовленный правительством пакет проектов о внесении изменений и дополнений в законы "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах". Таким образом, срок выдачи общегражданских (небеометрических) паспортов старого образца продлен еще на год, внесены также изменения в порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола.

Как накануне заявил замначальника Полиции РА Ара Фиданян, цель инициативы - решить проблемы, возникающие в правоприменительной практике, и гармонизировать регулирующее сферу законодательство.

Согласно пояснению к поправкам в законы "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах", 1 января 2017 года истек срок контракта, подписанного с польской компанией PWPW, которая поставляет бланки паспортов РА и обслуживает систему идентификационных карт. В связи с этим было решено снова продлить срок выдачи старых паспортов до 31 декабря 2022 года, вместо установленного ранее срока до 1 января 2022 года. Представленным законопроектом предлагается также отказаться от требования об изъятии паспорта в связи с истечением срока его действия, поскольку "истечение срока действия паспорта не может быть препятствием ни для физического лица, ни для государства".

Правительство РА пересматривает также порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола по достижении ими 16 лет. В частности, в рамках инициативы предлагается выдавать паспорта гражданам мужского пола до и после исполнения ими 16 лет, сроком на 3 года - до 19 лет, вместо ныне действующих - 18-ти. После достижения 19-ти лет - на срок отсрочки от армии, а также на срок медкомиссии.

Законопроектом предлагается также закрепить за Полицией РА полномочия по выдаче паспортов гражданам мужского пола предпризывного, призывного возраста или проходящих обязательную воинскую службу (по достижении ими 18-ти лет) на более долгий срок на основании обоснованного посредничества министра обороны РА, для участия в спортивных, культурных мероприятиях, для получения образования и прохождения лечения.

Следующая поправка касается заполнения графы "место рождения" в паспорте. Так, в настоящее время в паспорте гражданина РА (идентификационной карте) в графе "место рождения" указывается государство, на территории которого родился гражданин. Такой подход, как считают авторы законопроекта, вызывает проблемы в тех случаях, когда местом рождения гражданина является государство, не признанное Республикой Армения, или международно спорная территория. Этот вопрос был обсужден с Министерством иностранных дел Армении, согласно заключению которого в большинстве развитых стран мира в паспортах в качестве места рождения не всегда указывается государство, часто город, регион или поселок, где гражданин родился. В результате было предложено внести соответствующие изменения в законодательство РА, дающие гражданину возможность по собственному желанию указывать место своего рождения. По словам замглавы Полиции РА, при пересечении границы органов пограничного контроля интересует не место рождения гражданина, а его гражданство. В данном контексте, как считает Фиданян, никаких проблем не возникнет в связи с нововведением. Более того, тем самым, будет упрощен выезд граждан РА в ряд стран мира.