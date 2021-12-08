Среда, 8 Декабря 2021 11:38

АрмИнфо.В период с 5 по 9 декабря 2021 года представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ находятся в рабочей поездке в миротворческой миссии ООН "UNIFIL" в Ливанской Республике.

Как сообщает перс-служба ОДКБ, договоренность об этом была достигнута по результатам переговоров Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жаном-Пьером Лакруа в июне с.г.

В ОДКБ в настоящее время активно ведется работа по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, это является одним из приоритетных направлений деятельности Организации. Основная цель поездки - ознакомление с деятельностью миссии ООН "UNIFIL", изучение особенностей выполнения миротворческих задач многонациональными миротворческими контингентами. Состоялись рабочие встречи с исполняющим обязанности руководителя Миссии ООН Джеком Христофидесом, а также с начальником штаба Временных сил ООН в Ливане бригадным генералом Юбером Гомаром. Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества в сфере миротворчества.

В ходе брифингов в штабе руководства Миссии специалисты "UNIFIL" проинформировали о структуре Миссии и основных задачах, решаемых миротворцами в зоне проведения миротворческой операции.

Представители ОДКБ также посещают миротворческие контингенты, в том числе сформированные из военнослужащих государств - членов ОДКБ - Армении, Беларуси и Казахстана.

С командованием секторов миротворческой миссии и миротворческих контингентов предусмотрено проведение консультаций и обмен опытом по вопросам, представляющим практический интерес. В частности, условиям функционирования и взаимодействия национальных миротворческих контингентов, особенностям их подготовки, материально- технического и правового обеспечения, оснащения совместимыми вооружением и военной техникой и ряд других.