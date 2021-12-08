Среда, 8 Декабря 2021 11:23

АрмИнфо.Государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором выразили поддержку возобновлению прямого диалога между Арменией. и Азербайджан под эгидой сопредседателей МГ.

Согласно сообщению, опубликованном на сайте ОБСЕ, страны-сопредседатели призывают стороны продолжить диалог между главами МИД Армении и Азербайджана, начатый на встречах в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, а также контакты на уровне руководства для содействия прочному и устойчивому развитию мира в регионе.

Вместе с тем, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан воздержаться от подстрекательской риторики и провокационных действий и полностью выполнить взятые на себя 9 ноября 2020 года обязательства, подтвержденные 26 ноября 2021 года в заявлениях президента Азербайджана, премьер-министра Армении и лидера России, а также другие совместно согласованные договоренности о прекращении огня.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан продолжить взаимодействие под эгидой минских посредников для достижения конкретного прогресса в гуманитарных вопросах: связанных с возвращением военнопленных, разминирования, поиском пропавших без вести, добровольным возвращение перемещенных лиц, защитой исторических и культурных объектов, а также конструктивной работой по решению других нерешенных вопросов, таких как делимитация и демаркация границ и восстановление экономических и транспортных связей.

Страны-сопредседатели также с обеспокоенностью отмечают недавние инциденты на недемаркированной армяно-азербайджанской границе и подтверждают, что применение силы или угроза силы для разрешения пограничных споров недопустимы. Страны- сопредседатели также напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права и настоятельно призывают стороны немедленно снять все ограничения на доступ международных гуманитарных организаций к районам и населению, пострадавшим от конфликта.

Страны-сопредседатели призывают стороны как можно скорее приветствовать визит сопредседателей в регионе, чтобы дать им возможность оценить ситуацию на местах из первых рук, чтобы добиться ощутимого прогресса в реализации гуманитарных инициатив, обсуждаемых на встречах, упомянутых выше и достичь согласия по повестке дня для будущих взаимодействий. Они также вновь заявляют о своей решительной поддержке продолжающейся работы Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) в регионе и призывают стороны в полной мере сотрудничать с ним.

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтверждают свою приверженность работе со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, в соответствии со своим мандатом в целях содействия безопасному, стабильному, благополучному и мирному будущему Южного Кавказа.

Отметим, что 4 декабря сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором выразили сожаление в связи с несостоявшейся встречей глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме.