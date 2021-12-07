Вторник, 7 Декабря 2021 23:22

АрмИнфо. Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он подчеркнул, что Армения следует сочинскому заявлению лидеров трех стран, согласно которому стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ. <Однако этот вопрос никак не взаимосвязан с возможным открытием транспортных коммуникаций региона", - отметил он. Вице-премьер Армении также добавил, что в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке транспортных коммуникаций создана экспертная подгруппа, которая занимается проработкой вопросов обеспечения перевозок в случае открытия границ. Однако, обсуждения финальной регламентации этих вопросов, по его словам, пока не было.

Напомним, что 11 января в ходе встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. В этих целях стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.