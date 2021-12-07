Arminfo.info




 Вторник, 7 Декабря 2021 23:22
Алина Оганесян

Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном

Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном

АрмИнфо. Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Он подчеркнул, что Армения следует сочинскому заявлению лидеров трех стран, согласно которому стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ. <Однако этот вопрос никак не взаимосвязан с возможным открытием транспортных коммуникаций региона", - отметил он.  Вице-премьер Армении также добавил, что в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке транспортных коммуникаций создана экспертная подгруппа, которая занимается проработкой вопросов обеспечения перевозок в случае открытия границ. Однако, обсуждения финальной регламентации этих вопросов, по его словам, пока не было.

Напомним, что 11 января в ходе встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. В этих целях стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.


Лента новостей
Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и АзербайджаномМгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном
Международный суд ООН обязал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армян, посягательства на армянское культурное наследие и защитить армянских военнопленных.Международный суд ООН обязал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армян, посягательства на армянское культурное наследие и защитить армянских военнопленных.
У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей без вести пропавших военныхУ здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей без вести пропавших военных
Ардшинбанк инвестирует в зеленую энергетику.Ардшинбанк инвестирует в зеленую энергетику.
Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или прохождения ПЦР-теста, а также не выплачивать зарплату за данный периодПравительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или прохождения ПЦР-теста, а также не выплачивать зарплату за данный период
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Ален Симонян прокомментировал скандальный видеороликАлен Симонян прокомментировал скандальный видеоролик
Оппозиционная фракция “Айастан” приостановила свое участие во всех международных организациях в составе парламентских делегацийОппозиционная фракция “Айастан” приостановила свое участие во всех международных организациях в составе парламентских делегаций
Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РААрмения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффектаПрогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕЭксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
Аракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конецАракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конец
Из жизни ушел летчик-испытатель вертолетов Ми, герой СССР Гурген КарапетянИз жизни ушел летчик-испытатель вертолетов Ми, герой СССР Гурген Карапетян
Ереван обвинил Баку в торпедировании переговоров по разблокировке региональных коммуникацийЕреван обвинил Баку в торпедировании переговоров по разблокировке региональных коммуникаций
Посольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в ОМСПосольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в ОМС
"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу
В Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясенияВ Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясения
Омбудсмен Армении рассказал коллеге из Франции об армянских пленных, удерживаемых в АзербайджанеОмбудсмен Армении рассказал коллеге из Франции об армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане
За сутки в Армении подтвердилось 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 522 человекаЗа сутки в Армении подтвердилось 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 522 человека
Эдуард Шармазанов рассказал, что кроется за очередным шантажом АлиеваЭдуард Шармазанов рассказал, что кроется за очередным шантажом Алиева
В Армении более охотно на вакцинацию идут мужчиныВ Армении более охотно на вакцинацию идут мужчины
Правящая фракция отказала в инициативе оппозиции, гарантирующей бесплатную медпомощь военнослужащим в первоочередном порядкеПравящая фракция отказала в инициативе оппозиции, гарантирующей бесплатную медпомощь военнослужащим в первоочередном порядке
Эдуард Агаджанян о несостоявшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана и процессе делимитации границыЭдуард Агаджанян о несостоявшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана и процессе делимитации границы
Генпрокуратура Армении подала судебный иск о конфискации имущества у бывшего главы ПолицииГенпрокуратура Армении подала судебный иск о конфискации имущества у бывшего главы Полиции
В Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультацииВ Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультации
В Ереване откроется всемирно известный бренд Hard Rock CafeRВ Ереване откроется всемирно известный бренд Hard Rock CafeR
Проинформирован – значит защищен: IDBankПроинформирован – значит защищен: IDBank
Президент Армении и посол Великобритании обсудили региональные процессыПрезидент Армении и посол Великобритании обсудили региональные процессы
Джонатан Лакот: Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в ПантеонДжонатан Лакот: Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в Пантеон
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Ереване презентована книга В Ереване презентована книга "Сирийские армяне и турецкий фактор: Кессаб, Алеппо и Дейр-эз-Зор в сирийской войне"
Главы МИД стран ОДКБ выступили с совместным заявлением о профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целяхГлавы МИД стран ОДКБ выступили с совместным заявлением о профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях
Состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола ПашинянаСостоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна
Азербайджан сообщил об экспорте вооружения в 13 странАзербайджан сообщил об экспорте вооружения в 13 стран
Эксперт: Вовлечение новых игроков в Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
Политолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейсаПолитолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейса
За сутки в Армении подтвердилось всего 95 случаев заражения коронавирусом, скончалось 8 человекЗа сутки в Армении подтвердилось всего 95 случаев заражения коронавирусом, скончалось 8 человек
Оппозиционер: Противнику были переданы карты минных полей всех тех районов, которые до сих пор Ереван отказывался передатьОппозиционер: Противнику были переданы карты минных полей всех тех районов, которые до сих пор Ереван отказывался передать
Пашинян: Исполнилась наша давняя мечта - выборы в ОМС прошли без фальсификацийПашинян: Исполнилась наша давняя мечта - выборы в ОМС прошли без фальсификаций
Оппозиционер: Оппозиционер: "Гражданский договор" может возглавить лишь 15 из 36 укрупненных общин, где прошли выборы в ОМС
В Арцахе погиб солдат-срочникВ Арцахе погиб солдат-срочник
На армяно-грузинской границе произошло землетрясениеНа армяно-грузинской границе произошло землетрясение
Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о неудавшейся встрече глав МИД Армении и АзербайджанаСопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о неудавшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана
Арарат Мирзоян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕАрарат Мирзоян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
В Армении наблюдается снижение активности распространения коронавирусаВ Армении наблюдается снижение активности распространения коронавируса
В Германии скончался турецкий прогрессивный деятель Али ЭртемВ Германии скончался турецкий прогрессивный деятель Али Эртем
Встретились главы МИД Армении и ПольшиВстретились главы МИД Армении и Польши
Азербайджанские военные в Арцахе хладнокровно убили армянского пастухаАзербайджанские военные в Арцахе хладнокровно убили армянского пастуха
Арарат Мирзоян в Стокгольме провел встречи с коллегами из Киргизии, Финляндии и Королевства НидерландовАрарат Мирзоян в Стокгольме провел встречи с коллегами из Киргизии, Финляндии и Королевства Нидерландов
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Пашинян обещает: Зарплаты ученых к 2026 году вырастут втрое, а глав научных отделов - и того большеПашинян обещает: Зарплаты ученых к 2026 году вырастут втрое, а глав научных отделов - и того больше
Арман Хачатрян назначен постоянным представителем Армении в Совете ЕвропыАрман Хачатрян назначен постоянным представителем Армении в Совете Европы
СНБ Арцаха сообщает о пленении азербайджанскими ВС мирного жителяСНБ Арцаха сообщает о пленении азербайджанскими ВС мирного жителя
США выделили Арцаху средства на разминированиеСША выделили Арцаху средства на разминирование
Фильм о поствоенной жизни Арцаха удостоился награды на Каннском кинофестивалеФильм о поствоенной жизни Арцаха удостоился награды на Каннском кинофестивале
Армен Саркисян встретился с членами Армен Саркисян встретился с членами "Движения 5165"
С 6 по 8 декабря Международный суд ООН огласит решения по взаимным искам, представленным ранее Арменией и АзербайджаномС 6 по 8 декабря Международный суд ООН огласит решения по взаимным искам, представленным ранее Арменией и Азербайджаном
Глава делегации ЕС в РА о встрече Пашинян-Алиев: гуманитарные вопросы нужно решать в срочном порядкеГлава делегации ЕС в РА о встрече Пашинян-Алиев: гуманитарные вопросы нужно решать в срочном порядке
США выражают свое содействие усилиям по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регион - Посол Трейси о встрече Мирзоян-БлинкенСША выражают свое содействие усилиям по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регион - Посол Трейси о встрече Мирзоян-Блинкен
Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не былаРоман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффектаПрогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕЭксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
Эксперт: Вовлечение новых игроков в Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
Политолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейсаПолитолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейса
Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не былаРоман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности