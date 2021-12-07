Вторник, 7 Декабря 2021 20:45

АрмИнфо. Международный Суд ООН в Гааге вынес постановление по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана).

Сообщается, что Суд обязал Азербайджан защищать армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся под стражей, от насилия и телесных повреждений, а также обеспечивать их безопасность и равенство перед законом. В постановлении также подчеркнута необходимость предотвращения любой дискриминации или разжигания расовой ненависти в отношении армян, в том числе со стороны официальных лиц и государственных учреждений.

Суд также постановил предотвращать и наказывать все акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, помимо прочего, церкви, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

Вместе с тем, Гаагский суд обязал Армению и Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение конфликта (спора).

Сообщается, что Суд еще не вынес решения по встречному иску Азербайджана о нарушениях того же антидискриминационного договора ООН. В деле «Азербайджан против Армении» Суд обязал Республику Армения принять все необходимые меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и частных лиц на ее территории, направленных против лиц азербайджанского происхождения.

Напомним, что Республика Армения в сентябре 2021 года подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

В заявлении армянская сторона подчеркивала, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям.

Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD).

Даже после окончания военных действий, прекращения режима огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжал осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В заявлении обозначено, что Азербайджан несет ответственность за нарушение Конвенции, включая статьи 2, 3, 4, 5, 6 и 7.