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АрмИнфо. У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей военнопленных и без вести пропавших военных. Причиной очередной акции на этот раз стало скандальное заявление спикера Парламента Армении Алена Симоняна о том, что у армянской стороны нет пленных, назвав последних дезертирами.
С собой родители принесли журнал с распечатанными фотографиями 300 военных, о судьбе которых сегодня ничего не известно.
Один из родителей без вести пропавшего солдата заверил, что собравшиеся здесь не собираются хулиганить, а выступают со справедливым требованием к властям, которые больше года не предоставили ни одной информации о судьбе их детей - вернуть им их.
<Кто хочет, чтобы я не узнал, что случилось с моим ребенком, становится моим врагом. Он (Ален Симонян) заявляет, что нет пленных! Назвал наших детей дезертирами. Мой сын сражался до последней пули, и сделал столько, что они все вместе не смогут сделать. Дезертир тот, кто назвал наших детей дезертирами>, - заявил он.
По словам одного из родственников пропавших солдат число участников акции протеста будет увеличиваться, поскольку из областей Армении к зданию правительства спешат и другие родители, судьба детей которых не известна
|Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном
|Международный суд ООН обязал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армян, посягательства на армянское культурное наследие и защитить армянских военнопленных.
|У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей без вести пропавших военных
|Ардшинбанк инвестирует в зеленую энергетику.
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или прохождения ПЦР-теста, а также не выплачивать зарплату за данный период
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян прокомментировал скандальный видеоролик
|Оппозиционная фракция “Айастан” приостановила свое участие во всех международных организациях в составе парламентских делегаций
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
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|Посольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в ОМС
|"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу
|В Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Омбудсмен Армении рассказал коллеге из Франции об армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане
|За сутки в Армении подтвердилось 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 522 человека
|Эдуард Шармазанов рассказал, что кроется за очередным шантажом Алиева
|В Армении более охотно на вакцинацию идут мужчины
|Правящая фракция отказала в инициативе оппозиции, гарантирующей бесплатную медпомощь военнослужащим в первоочередном порядке
|Эдуард Агаджанян о несостоявшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана и процессе делимитации границы
|Генпрокуратура Армении подала судебный иск о конфискации имущества у бывшего главы Полиции
|В Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультации
|В Ереване откроется всемирно известный бренд Hard Rock CafeR
|Проинформирован – значит защищен: IDBank
|Президент Армении и посол Великобритании обсудили региональные процессы
|Джонатан Лакот: Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в Пантеон
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване презентована книга "Сирийские армяне и турецкий фактор: Кессаб, Алеппо и Дейр-эз-Зор в сирийской войне"
|Главы МИД стран ОДКБ выступили с совместным заявлением о профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях
|Состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна
|Азербайджан сообщил об экспорте вооружения в 13 стран
|Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
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|Оппозиционер: "Гражданский договор" может возглавить лишь 15 из 36 укрупненных общин, где прошли выборы в ОМС
|В Арцахе погиб солдат-срочник
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о неудавшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана
|Арарат Мирзоян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Армении наблюдается снижение активности распространения коронавируса
|В Германии скончался турецкий прогрессивный деятель Али Эртем
|Встретились главы МИД Армении и Польши
|Азербайджанские военные в Арцахе хладнокровно убили армянского пастуха
|Арарат Мирзоян в Стокгольме провел встречи с коллегами из Киргизии, Финляндии и Королевства Нидерландов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян обещает: Зарплаты ученых к 2026 году вырастут втрое, а глав научных отделов - и того больше
|Арман Хачатрян назначен постоянным представителем Армении в Совете Европы
|СНБ Арцаха сообщает о пленении азербайджанскими ВС мирного жителя
|США выделили Арцаху средства на разминирование
|Фильм о поствоенной жизни Арцаха удостоился награды на Каннском кинофестивале
|Армен Саркисян встретился с членами "Движения 5165"
|С 6 по 8 декабря Международный суд ООН огласит решения по взаимным искам, представленным ранее Арменией и Азербайджаном
|Глава делегации ЕС в РА о встрече Пашинян-Алиев: гуманитарные вопросы нужно решать в срочном порядке
|США выражают свое содействие усилиям по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регион - Посол Трейси о встрече Мирзоян-Блинкен
|Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
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|Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
|Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
|Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
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