Вторник, 7 Декабря 2021 20:12

АрмИнфо. У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей военнопленных и без вести пропавших военных. Причиной очередной акции на этот раз стало скандальное заявление спикера Парламента Армении Алена Симоняна о том, что у армянской стороны нет пленных, назвав последних дезертирами.

С собой родители принесли журнал с распечатанными фотографиями 300 военных, о судьбе которых сегодня ничего не известно.

Один из родителей без вести пропавшего солдата заверил, что собравшиеся здесь не собираются хулиганить, а выступают со справедливым требованием к властям, которые больше года не предоставили ни одной информации о судьбе их детей - вернуть им их.

<Кто хочет, чтобы я не узнал, что случилось с моим ребенком, становится моим врагом. Он (Ален Симонян) заявляет, что нет пленных! Назвал наших детей дезертирами. Мой сын сражался до последней пули, и сделал столько, что они все вместе не смогут сделать. Дезертир тот, кто назвал наших детей дезертирами>, - заявил он.

По словам одного из родственников пропавших солдат число участников акции протеста будет увеличиваться, поскольку из областей Армении к зданию правительства спешат и другие родители, судьба детей которых не известна