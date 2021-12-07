Вторник, 7 Декабря 2021 19:11

АрмИнфо.6 декабря в рамках программы «Устойчивое сельское хозяйство и энергетика» состоялась презентация новых технологических инновационных решений, работающих от солнечных источников энергии. Проект осуществляется компанией Бари Арев при финансировании Ардшинбанка.

Как заявил Директор по корпоративному бизнесу Ардшинбанка Артур Гюлязян, сумма инвестиций в проект составила порядка 9 млн. 350 тыс. долларов США: «Банк профинансировал 85% необходимой суммы, а также дополнительно выделил еще 25,000,000 драмов на гарантию. Финансирование проектов в области возобновляемой энергетики - один из приоритетов банка. В общей сложности, только в области производства солнечной энергии банк уже инвестировал в 11 проектов на общую сумму 30,5 миллионов долларов.

Банк и в дальнейшем будет уделять этому направлению особое внимание. Республика Армения имеет большой потенциал благодаря своим уникальным географическим и климатическим условиям. Подобные программы чрезвычайно важны для обеспечения нашей энергетической независимости и безопасности», - сказал в своем выступлении Артур Гюлазян.

«Сегодня компания Бари Арев внедряет новые инновационные мощности, которые, безусловно, расширяют потенциал предприятий и фермерских хозяйств в использовании источников возобновляемой энергии, значительно сокращают затраты, а также дают новые возможности для более эффективной, энергосберегающей и бесперебойной работы» ,- отметил в своем выступлении Айк Арутюнян, директор компании «Бари Арев».

Компания Бари Арев работает на армянском рынке около 3 лет. На сегодняшний день компанией введны в эксплуатицию 3 солнечных станции промышленного масштаба, каждая мощностью порядка 6 000 квт. Станции Бари Арев-1 и Бари Арев-2 в Арагацотне профинансированы Ардшинбанком.