Вторник, 7 Декабря 2021 19:07

АрмИнфо.Работодатель в Армении сможет на законных основаниях уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при явке на работу.

Об этом заявил 7 декабря замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян в парламенте представляя проект о внесении изменений и дополнений в Трудовом кодексе РА и в закон "О публичной службе". Инициатива была представлена парламенту в неотложном порядке.

Так, в рамках предлагаемой инициативы, будут внесены поправки, определяющие особые основания для недопуска работника к работе, расторжения трудового договора работодателем в одностороннем порядке, недопущения лица, занимающего государственную должность или государственного служащего, прекращения полномочий или увольнения с должности.

Предлагаемые положения будут применяться к государственной, общинной службе, и государственным должностям. Соответственно, отсутствие документов, требуемых правилами санитарно-эпидемиологической безопасности (в данном случае сертификат о вакцинации, отрицательный результат на ПЦР-тест или документ, подтверждающий о медицинских противопоказаниях для вакцинации), которые являются необходимым условием для явки на работу (предоставления услуги), определяется как основание для отказа в допуске к работе (предоставлении услуги).

В случае невыполнения указанного условия в установленный срок, устанавливается основание для одностороннего прекращения трудового договора, и полномочия лица, занимающего государственную должность, государственного служащего должны быть прекращены или они будут освобождены от занимаемой должности, в частности, если лицо не выполняло свои трудовые (служебные) обязанности более 10 рабочих дней (смен) подряд или более 20 рабочих дней (смен) в течение последних трех месяцев. Изменениями в ТК работодателю разрешается также не выплачивать зарплату до предоставления требуемой документации, а срок отсутствия сотрудника - неисполнение должностных (служебных) обязанностей не засчитывать в трудовой стаж работника.

Данное нововведения, как пояснил замминистра, не распространяются на президента, спикера парламента, премьера, депутатов, глав общин и членов Совета старейшин, омбудсмена, конституционных судей, а также судей всех трех инстанций и генпрокурора. Обусловлено это тем, что у них нет нанимателей или вышестоящего органа, способного уволить за "проступок", пояснил он.

Примечательно, что как ранее АрмИнфо сообщало, что законодательные изменения в ТК РА и законе РА "О публичной службе", размещенные Минтрудом на едином портале правовых актов e-draft.am, предполагали возможность для работодателя уволить сотрудника за "Неисполнение должностных (служебных) обязанностей более 30 дней подряд или более 50 дней за последние двенадцать месяцев". Однако на одобрение правительства документ был направлен уже в переделанном - более жестком варианте.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования по соблюдению противоэпидемиологических норм, согласно которым с 1 октября работники ряда сфер обязаны каждые 14 дней, а с 1 декабря - каждые 7 дней, представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, работающих на "удаленке", переболевших коронавирусной инфекцией, не более, чем 90 дней назад, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.