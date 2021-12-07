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 Вторник, 7 Декабря 2021 19:04

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на улице Саряна, жилые дома 22, 26, 33а на улице Маисян, жилой дом 42а на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 31 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида;

11:00-17:00  подъезды 1-8 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон, жилые дома 60/5, 64/5, 78 на улице Фанарджяна, жилой дом 13 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 48/1, 48/3, 46/1 на улице Мамиконянца, собственные дома 23, 21/35 в кв. “Канакер ГЭС”, адреса 14-211, 14/7, 14/8, 39/5,43/10-43/12, 45/4, 45/10, 49/14, 45/16, 51/7, 53/2, 53/4, 53/6, 53/7, 59/4, 63/8, 66, 68/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71/5, 71/6, 77/6, 103/1, 103/4, 105/1, 109, 93, 115, 116, 117, 123, 125, 134, 137, 143, 151, 159, 159/1, 167, 205, 207, 221 на улице Гапанцяна, собственные дома 1-32 на улице Саркавага, собственные дома 50, 58/3, 8/12 на улице Асратяна, собственные дома 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7А, 8, 9, 10 на улице Шарури, улицы 3, 4, 6 в кв. “Норагавит”, тупики 1, 3, 7 в кв. ‘Норагавит”, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3 на улице 9 Мая, жилой дом 2/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00  собственные дома 11-15 на улице Нар-Доса, жилые дома 28, 30, 32 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 8, 29 на улице Заваряна;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Цахкаландж, Гегакерт и Овтамеч;

 

в Араратской области:

10:00-14:00  частично села Айнтап, Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично поселок Воску Корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

10։30-16։00  частично улицы Абовяна, Азатамартинери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

11։00-16։00 частично село Ринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 1-6 в 4-ом квартале, офус обслуживания ‘Чаренцаван” Комитета Кадастра, ясли-детский сад ''Экиат” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-16:00  село Карчахбюр и прилегающие абоненты, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть;

 

в Лорийской области:

11։00-16։00 село Одзун;

12։00-16։00  села Дсех, Чкалов, Ехегнут, Дебед;

 

в Сюникской области:

09:00-12:00 город Каджаран;

10:00-11:30 село Катнарат;

11:00-14:00 частично село Тех.


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