Вторник, 7 Декабря 2021 17:56

АрмИнфо.Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян оказался в центре очередного скандала. На это раз поводом стали высказывания, сделанные спикером парламента относительно военнопленных, вот уже более года удерживаемых в азербайджанском плену.

Так, в растиражированном по началу во всемирной паутине видео-ролике, Симонян, касаясь вопроса военнопленных, отмечает, что считает находящихся в плену военнослужащих уже <несуществующими>. При этом в качестве пример он приводит Израиль, якобы когда террористы захватывают самолет, в Тель-Авиве не ведут переговоры с террористами, а уничтожают самолет. Однако, уже позже, в полной версии ролика, смысл слов Симоняна о военнопленных обретает немого иной контекст. Симонян аргументирует свои словам тем, что военнопленные не должны стать инструментов в руках Азербайджана для получения политических дивидендов. Примечательно также то, что спикер парламента Армении безапелляционно заверяет, что все плененные военнослужащие - трусы, которые сложили оружие и бежали с поля боя, заблудились и оказались в плену. Эти заявления были сделаны на фоне отсутствия окончательного следствия по делу о 44-дневной войны.

Позже, уж в беседе с журналистами в парламенте Армении Симонян отметил, что против военнослужащих, которые сложили оружие и попали в плен, и следствие это выяснит, по всей вероятности, будут возбуждены уголовные дела. <И это не мои слова, это требование закона. Мы всегда поднимали, и будем поднимать этот гуманитарный вопрос в переговорном процессе. Должен заверить, что во время всех наших переговоров данный вопрос поднимался, и не только мною, и будет подниматься. Но есть люди, которые не выполнили свои служебные обязанности, сложили оружие и сдались в плен.

Я также вижу, что в слово <герой> достаточно обесценилось из-за применения одинаковой шкалы . В армии есть много парней-героев, их много, они - наша гордость. Но, к сожалению, есть солдаты и офицеры, которые не выполнили свои обязанности, долг и оказались в плену>, - заявил Симонян.

На вопрос, почему тут нужно предвзятое отношение, если расследование еще не закончено, спикер парламента заверил, что нет предвзятого отношения. <Я говорю, что имеется закон, и премьер-министр Армении говорил с трибуны Национального Собрания о том, что, согласно УК, в таких случаях должна быть ответственность. К ответственности будут привлечены все те люди, которые нарушили закон и вместо защиты границ страны предпочли сдаться в плен>, - сказал он, добавив, что растиражированный в интернете ролик был монтирован и его слова вырваны их контекста.

Отметим, что это уже не первый скандал с участием Алена Симоняна в последний период. Есть мнение, что это преднамеренны вброс со стороны властей, преследующий далеко идущие цели.