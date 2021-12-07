Вторник, 7 Декабря 2021 17:33

АрмИнфо. Оппозиционная фракция “Айастан” заявила о прекращении своего участия во всех международных организациях в составе парламентских делегаций.

Согласно заявлению блока, с августа сформированы парламентские делегации Национального Собрания Армении, в состав которых включены также депутаты фракции “Айастан”. “По сей день, фактически, оппозиционные депутаты в этих работах не участвовали. Причина – откровенно незаконный арест наших коллег-депутатов, а также незаконные ограничения передвижения других депутатов, в том числе, входящих в состав делегаций”, - говорится в заявлении.

В оппозиционной фракции отметили, что фактически препятствуется конституционная деятельность депутатов. “Каждый из этих судебных процессов имеет чисто политическую составляющую, не имеет правовой основы и сохраняется по сей день. Такая ситуация беспрецедентна для государства-члена Совета Европы, что свидетельствует о том, что Армения больше не является демократически-правовым государством.

В таких условиях блок “Айастан” заявляет, что депутаты не могут иметь разный статус, приостанавливает свое участие во всех международных организациях, не будет участвовать в заседаниях, организованных за пределами Армении, до тех пор, пока не будут сняты все запреты и ограничения, применяемые в отношении депутатов фракции “Айастан”. Соответствующие международные организации также будут проинформированы об указанном решении”, - отметили авторы заявления.

Напомним, что по сей день под стражей находятся депутаты оппозиционной фракции “Айастан” экс-мэр Мегри Мхитар Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян. Последние даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.