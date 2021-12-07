Вторник, 7 Декабря 2021 17:32

АрмИнфо.Национальное собрание Армении 7 декабря во втором и окончательном чтении обсудило поправки к закону "О гражданстве Республики Армения".

Как заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян, представляя законодательную инициативу, целью проекта является существенное сокращение администрирования для скорейшего получения гражданства РА. В частности, правительство РА предлагает сократить срок рассмотрения заявлений о получении гражданства Армении, установив 90 рабочих дней вместо нынешних 6 месяцев.

Помимо этого, для граждан бывшего Советского Союза армянской национальности, постоянно проживающих на территории Армении, срок представления заявлений на получение гражданства РА будет продлен до 31 декабря 2023 года. Законодателем уточняются органы, ответственные за процесс признания.

В рамках инициативы совершеннолетним детям граждан Армении предоставляется право на получение гражданства без постоянного проживания в стране в течение трех лет и соответствующего владения армянским языком. Предусматривается также возможность получения паспорта во всех дипломатических представительствах Армении и консульских службах.

Законопроектом также упорядочиваются положения, связанные с прекращением гражданства детей и совершеннолетних граждан. Так, в случае прекращения гражданства несовершеннолетних, которым уже исполнилось 14 лет, потребуется их письменное согласие. В прекращении гражданства может быть отказано, если несовершеннолетнему гражданину мужского пола исполнилось 16 лет, и он должен встать на учет в военкомате. Заявителю в прекращении гражданства будет отказано, если гражданин, будучи на учете в военкомате, не отслужил в армии или в момент подачи заявления должен принять участие в учениях. Он не сможет отказаться от гражданства также в период ВП, в случае невыполнения налоговых, или иных денежных обязательств и др.

Как отметил замначальника правоохранительного органа, при положительном решении вопроса о предоставлении гражданства Полиция сразу обращается с соответствующим обращением к президенту РА, а в межведомственную комиссию по вопросам гражданства - исключительно при принятии отрицательного решения. Указ президента о прекращении гражданства РА вступает в силу с момента подачи соответствующего документа, подтверждающего факт приобретения лицом гражданства другого государства, в Паспортную службу Полиции РА.