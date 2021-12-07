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 Вторник, 7 Декабря 2021 15:34
Алина Оганесян

Аракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конец

Аракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конец

АрмИнфо.В последние годы в Армении на улицах города можно увидеть все больше и больше спортивных молодых ребят, спорт в жизни которых начал занимать непоследнее место.

Тренажерные залы забиты людьми, желающими вести здоровый образ жизни, что стало сегодня в определенном смысле трендом в нашей стране. При этом на профессиональном уровне в Армении более популярными являются футбол, бокс, греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика. Герои нашего времени это Артур Алексанян,  Симон Мартиросян, Максим Манукян, Фердинанд Карапетян и др., чьи имена у всех на слуху. За ними тянется шлейф побед, добытых на международных соревнованиях именно по этим видам спорта, которые для армянской общественности уже отождествляются с их именами.

 

Но мало кто знает, что Армения на международном уровне имеет достижения и по бодибилдингу. Для широкой общественности имя Аракела Джейраняна пока не сильно известно. Однако, молодой спортсмен уже дважды привез в Армению призовые места Чемпионата Европы по пляжному бодибилдингу (категория бодибилдинга, введенная Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса в 2012 году, в которой не стремятся к наращиванию мышечных объемов, но обладают эстетически красивым развитым телом с рельефной умеренной мускулатурой. В отличие от классического бодибилдинга, пляжные бодибилдеры выступают в шортах, а не плавках – Ред. ). Скромный, но уверенный в своих силах, трудолюбивый и как того требует сей вид спорта, крайне дисциплинированный, требовательный к себе и другим, Аракел живет с нами в одном городе. В спортивном центре Multi Wellness он тренирует молодых ребят, мужчин, женщин, подавая им пример того, как можно упорным трудом и целенаправленностью достичь высоких результатов, а главное не останавливаться на достигнутом.

 

Беседуя с Аракелом, мы узнали о том, что в Армении сегодня не так уж и много мужчин встают на путь бодибилдера. «Бодибилдинг не для всех», - сразу же разъясняет Аракел. И дело здесь не только в затратности самого спорта, а в железной воле, железной дисциплине и готовности идти, порой, на несносные жертвы ради большой цели.

 

Интересно, что вся эта история с бодибилдингом для Джейраняна началась еще в юношестве. Кумиром и примером подражания для маленького мальчика стал тогда не главный бодибилдер мира, голливудский актер Арнольд Шварценеггер, а двоюродный брат, который в 90-х серьезно занимался бодибилдингом. «Тогда я смотрел на него с белой завистью, так как в свои 16 лет  весил всего 38 кг. И постоянно задавался вопросом, как можно этого всего достичь?», - вспоминает с улыбкой Джейранян. С этого возраста он усердно начал заниматься фитнесом, чтобы просто набрать мышечную массу. Но это постепенно стало частью его жизни. «Вошел в зал, веся 37 кг – а вышел весом 58 кг, и отправился на военную службу», - рассказывает спортсмен. 

 

По возвращению из армии Аракел трудоустроился и вынуждено оставил тренировки, на которых попросту не хватало времени. Но куда бы не привели перепутья жизни, уже тогда молодой человек прекрасно осознавал, что необходимо продолжать работать над собой. Восстановив в 2013 году тренировочный процесс, в 2015-м он уже впервые принял участие в профессиональных соревнованиях, завоевав титул чемпиона Армении по пляжному бодибилдингу.

 

Аракел, расскажите о своем первом соревновании? Насколько это для Вас было волнительным, боялись ли, осознавали ли всю серьезность происходящего?

 

На самом деле, если говорить правду, я ничего не боялся на тот момент. Это был первый конкурс по пляжному бодибилдингу в Армении. Дело в том, что когда я выхожу на сцену волнение, страхи уходят. Как бы это нескромно не прозвучало, но на сцене я чувствую себя королем. И после этой победы, с каждым разом я все с большим воодушевлением относился к следующим состязаниям. Требования к себе, соответственно, росли. Но никогда и мысли не было о том, что могу дойти до подобного уровня. Победы же на европейских чемпионатах вдохнули в меня веру в то, что я могу и большего достичь. Когда у тебя есть цель, сила воли - ничто уже не сможет остановить.

То есть изначально Вы перед собой не ставили таких целей, как завоевание титулов, чемпионства?

 

Ни в коем случае. Я занимался спортом на любительском уровне, чтобы просто привести себя в порядок. Но сейчас я понимаю, что это уже мой путь, которому я буду следовать на протяжении всей жизни. Я благодарен бодибилдингу в частности за то, что резко изменилось качество моей жизни. Я стал увереннее в себе. Если ранее думал, что завидев меня, у людей может проснуться жалость. Сейчас на меня смотрят с долей зависти. Многие хотят быть на меня похожими, просят советы. Я стал известным лицом в мире спорта Армении. Но когда начинал, не воображал масштабов того, как измениться моя жизнь, на какие жертвы доведется пойти. Однако сегодня я этому только рад.

 

Но, насколько мне известно, за всей этой красотой тела, рельефностью могут скрываться и серьезные проблемы со здоровьем, нарушения нервной системы..

 

Подобное может случиться, если не придерживаться требуемой в этом виде спорта дисциплины. Режима тренировок, питания, отдыха, сна. Особенно на этапе подготовки к серьезным соревнованиям. Еда считается в граммах, калориях, нельзя нарушать предписаний. Это очень сложный период, поскольку из организма постепенно выходят углеводы,  и мозг начинает работать иначе. Это, прежде всего, стресс для организма, который не все могут выдержать.

 

И как соблюсти это баланс сохранения здоровья и достижения подобных высот?

 

Здесь ключ в любви к себе. Недостаточно просто придти в зал, взять штангу в руки, сделать несколько подходов и думать, что на этом ты завершил свою работу. Выбирая бодибилдинг, ты должен следить за своим здоровьем, регулярно проходить обследования, сдавать анализы, следить за сердцем, печенью, суставами. Такие нагрузки требуют тщательного ухода за состоянием здоровья. 

 

Весь день Джейраняна проходит в тренировочном зале. На его ответственности сегодня, как групповые, так и индивидуальные тренировки в спортивном центре Multi Wellness. У главного бодибилдера Армении за плечами 9-летний опыт тренерства, что со стороны Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) было отмечено сертификатом индивидуального тренера. А к своим ученикам он предъявляет такие же строгие требования, как и к себе лично. «Для меня очень важно, чтобы войдя в зал, посмотрев на меня, клиент поверил мне. Я не могу требовать от него то, чего сам не выполняю», - говорит спортсмен.  

Подобная философия, трудолюбие и требовательность в первую очередь к себе, принесли ожидаемые плоды. Аракел Джейранян сегодня является чемпионом Европы Турнира WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) по пляжному бодибилдингу (2018г.), серебряным призером международного турнира WBPF (2018г.), серебряным и бронзовым призером Кубка Черного моря (2016г. и 2017г.), трехкратным чемпионом Армении (2015г., и дважды в 2018г.). Но для спортсмена это только начало пути.

Стоит отметить, что уже на протяжении полугода спортсмен готовится к 1- му Открытому чемпионату по бодибилдингу “American Shark”, организованному Американской федерацией бодибилдинга и фитнеса, который пройдет в Армении с 11 по 13 декабря. В турнире примет участия порядка 100 бодибилдеров из разных стран. Однако сам Аракел даже не допускает и мысли о проигрыше. В целом за все годы соревнований на счету у Джейраняна 0 проигрышей. Победа же в этом турнире откроет ему дорогу в Европу. Но самой большой целью для спортсмена является международный турнир в США. «Культура бодибилдинга достаточно давно развита в Штатах. И конкуренция довольно-таки высокая. Именно поэтому мне хочется попробовать свои силы там», - делиться спортсмен.

В то время как в Армении же бодибилдинг является любительским видом спорта. В общей сложности в стране насчитывается около 30 спортсменов, которые стали на профессиональную стезю данного спортивного искусства.  Для стимулирования в Армении бодибилдинга, по мнению Джейраняна, нужна финансовая поддержка,  поскольку само направление требует немалых затрат. В частности, в этой связи он подчеркнул, что в нашей стране в спорте сложно найти спонсоров.

 

С чем это, на Ваш взгляд, связано? Спорт не так важен для нашей общественности?

 

Важен, но внимания должного нет. Поверьте, у нас много хороших ребят, которые могут достичь серьезных результатов на международной арене. Но нет человека, который бы взял на себя роль мецената. Это связано, прежде всего, с их ожиданиями. Я тоже сталкивался с подобным отношением, когда обращался за помощью. В ответ у меня спрашивали «а что в итоге мы получим?». И это отнюдь не осудительно. Человек должен знать,  куда вкладывает свои средства, сам «проект» должен быть выгодным. Но с другой стороны, талантливые спортсмены, которым сегодня окажут помощь, завтра обязательно найдут способ отблагодарить.

 

А что со своей стороны требуется от спортсмена?

 

Идти, не колеблясь к своей цели, положить на кон все. Когда ты отрываешься от своей обычной реальности, и становишься частью своей цели, то обратной дороги нет. «Разбейся в лепешку» – но сорви звезды с небес.

 

Спасибо Вам за разговор и успехов в предстоящих соревнованиях.

 


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